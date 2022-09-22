Легендарний воїн «Азова», чиї фото облетіли весь світ, тепер на волі

Михайло Діанов пішов війська, щоб боронити Україну, ще у 2015 році

Фото Михайла Діанова із «Азовсталі» стали відомими на увесь світ

42-річний захисник «Азовсталі» Михайло Діанов, родом із Тернополя, який з травня перебував у полоні у росіян, тепер на свободі. Його світлини облетіли увесь світ та стали символом мужність захисників Маріуполя у російському полоні.

Фото звільненого з полону Михайла Діанова опублікував відомий український журналіст Володимир Золкін, а також пресслужба СБУ. На знімках видно, що за час полону чоловік сильно схуд. Також видно, що Михайло повернувся у тій самій куртці з відірваними рукавами, в якій його забрали у полон росіяни у травні.

На передовій Михайло Діанов опинився ще у 2015 році, коли пішов до війська у рамках мобілізації. На сході він цілий рік воював у складі 79 окремої десантно-штурмової бригади, яка на той час базувалась у місті Миколаїв.

Коли у 2016 році закінчився термін мобілізації і чоловік повернувся до Тернополя, вдома він довго не посидів. За два місяці після звільнення підписав контракт та пішов служити у складі 36 окремої бригади морської піхоти.

Після початку повномасштабної війни Михайло став оборонцем «Азовсталі». Серед побратимів Діанов мав позивний «Мішаня». У травні 2022 року окремий загін спецпризначення «Азов» опублікував у телеграм-каналі фото поранених бійців із заводу. На одній зі світлин був і Михайло. Як видно на фото, під час запеклих боїв за Маріуполь чоловік отримав важке поранення руки.

Нагадаємо, напередодні з російського полону вдалося повернути додому 215 українських захисників, зокрема п'ятьох командирів полку «Азов» та десятьох іноземних військових. У рамках цього обміну Київ передав Москві 55 окупантів та Віктора Медведчука.

Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що свідчення підозрюваного в держзраді нардепа Віктора Медведчука задокументовано, його передали з української в'язниці до «великої тюрми, яка називається Росія».

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував повний список осіб, яких вдалося повернути з російського полону в результаті обміну 21 вересня.

Згодом з'явилися перші кадри після звільнення з полону наших захисників.