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Легендарний воїн «Азова», чиї фото облетіли весь світ, тепер на волі

Надія Клочко
glavcom.ua
Легендарний воїн «Азова», чиї фото облетіли весь світ, тепер на волі
Михайло Діанов пішов війська, щоб боронити Україну, ще у 2015 році

Фото Михайла Діанова із «Азовсталі» стали відомими на увесь світ

42-річний захисник «Азовсталі» Михайло Діанов, родом із Тернополя, який з травня перебував у полоні у росіян, тепер на свободі. Його світлини облетіли увесь світ та стали символом мужність захисників Маріуполя у російському полоні.

Фото звільненого з полону Михайла Діанова опублікував відомий український журналіст Володимир Золкін, а також пресслужба СБУ. На знімках видно, що за час полону чоловік сильно схуд. Також видно, що Михайло повернувся у тій самій куртці з відірваними рукавами, в якій його забрали у полон росіяни у травні.

Легендарний воїн «Азова», чиї фото облетіли весь світ, тепер на волі фото 1
Легендарний воїн «Азова», чиї фото облетіли весь світ, тепер на волі фото 2

На передовій Михайло Діанов опинився ще у 2015 році, коли пішов до війська у рамках мобілізації. На сході він цілий рік воював у складі 79 окремої десантно-штурмової бригади, яка на той час базувалась у місті Миколаїв.

Коли у 2016 році закінчився термін мобілізації і чоловік повернувся до Тернополя, вдома він довго не посидів. За два місяці після звільнення підписав контракт та пішов служити у складі 36 окремої бригади морської піхоти.

Легендарний воїн «Азова», чиї фото облетіли весь світ, тепер на волі фото 3

Після початку повномасштабної війни Михайло став оборонцем «Азовсталі». Серед побратимів Діанов мав позивний «Мішаня». У травні 2022 року окремий загін спецпризначення «Азов» опублікував у телеграм-каналі фото поранених бійців із заводу. На одній зі світлин був і Михайло. Як видно на фото, під час запеклих боїв за Маріуполь чоловік отримав важке поранення руки.

Легендарний воїн «Азова», чиї фото облетіли весь світ, тепер на волі фото 4
Легендарний воїн «Азова», чиї фото облетіли весь світ, тепер на волі фото 5

Нагадаємо, напередодні з російського полону вдалося повернути додому 215 українських захисників, зокрема п'ятьох командирів полку «Азов» та десятьох іноземних військових. У рамках цього обміну Київ передав Москві 55 окупантів та Віктора Медведчука.

Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що свідчення підозрюваного в держзраді нардепа Віктора Медведчука задокументовано, його передали з української в'язниці до «великої тюрми, яка називається Росія».

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував повний список осіб, яких вдалося повернути з російського полону в результаті обміну 21 вересня.

Згодом з'явилися перші кадри після звільнення з полону наших захисників.

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Теги: обмін полоненими Азовсталь Азов

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