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Розвідники заявили про підготову до наступних обмінів полоненими

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Розвідники заявили про підготову до наступних обмінів полоненими
21 вересня відбувся обмін полоненими
фото: СБУ

У ворожому полоні ще залишається багато українських захисників та захисниць

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що підготовка до наступних обмінів для звільнення українських бійців з полону триває. Про це Юсов сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

Говорячи про останнє наразі звільнення з полону українських бійців, Юсов зауважив, що у ворожому полоні ще залишається багато українських захисників та захисниць.

«Їх потрібно визволяти. І Україна над цим працює. І Координаційний штаб над цим працює. Тому без перерви, після цього обміну, після цього повернення, паралельно вже триває підготовка до наступних обмінів. І як сказав генерал Буданов, ми будемо повертати всіх», – сказав Юсов.

Речник ГУР також зазначив, що Україна має «обмінний фонд» і він постійно поповнюється.

«Україні є про що говорити, і є що пропонувати. Є, безумовно, кого захищати і кого вимагати назад... Збройні сили України сьогодні і на сході, і на півдні, на Харківському, на Херсонському напрямку роблять все можливе для активного поповнення обмінного фонду. І цей процес триває», – зауважив Юсов.

Нагадаємо, раніше звільнена з полону Пташка опублікувала перше фото

Як повідомлялося, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

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Теги: звільнення зрада Україна обмін полоненими розвідка

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