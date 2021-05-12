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    Прогноз погоди в Україні на середу: дощі, сонце та грози

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    У Києві сьогодні буде без опадів, температура вдень 14-16&deg; - Прогноз погоди в Україні на середу: дощі, сонце та грози

    У Києві сьогодні буде без опадів, температура вдень 14-16°

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У низці областей України 13 травня прогнозують опади

    У середу, 12 травня, в Україні очікуються опади на Лівобережжі, у південних областях та Карпатах. Середня температура вночі 5-10°, вдень 13-18°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «На Лівобережжі, у південних областях та Карпатах короткочасний дощ, вдень місцями гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 13-18°, у західних областях 19-24°», – зазначається у повідомленні.

    У Києві в середу буде без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 8-10° тепла, вдень 14-16°.

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    Раніше цього тижня синоптик попередила українців про чергове похолодання.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
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