Прогноз погоди в Україні на середу: дощі, сонце та грози

У Києві сьогодні буде без опадів, температура вдень 14-16°

У низці областей України 13 травня прогнозують опади

У середу, 12 травня, в Україні очікуються опади на Лівобережжі, у південних областях та Карпатах. Середня температура вночі 5-10°, вдень 13-18°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«На Лівобережжі, у південних областях та Карпатах короткочасний дощ, вдень місцями гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 13-18°, у західних областях 19-24°», – зазначається у повідомленні.

У Києві в середу буде без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 8-10° тепла, вдень 14-16°.

Раніше цього тижня синоптик попередила українців про чергове похолодання.