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Який вигляд має центр Сум після атаки: моторошні кадри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Який вигляд має центр Сум після атаки: моторошні кадри
фото: Сумська обласна прокуратура

Внаслідок російської атаки на Суми вже 21 загиблий та 34 поранених

За фактом атаки російської балістики на центр Сум прокуратура розпочала розслідування. Про це повідомляє пресслужба місцевої прокуратури, передає «Главком».

«21 загиблий та 34 поранених, з них п'ятеро дітей, унаслідок ракетної атаки по центру міста Суми – розпочато слідство. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 13 квітня 2025 року близько 10:15 год окупанти завдали двох ракетних ударів по центру міста Суми.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

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Який вигляд має центр Сум після атаки: моторошні кадри фото 4

Нагадаємо, сьогодні, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Президент вже відреагував на цинічну ворожу атаку.

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Теги: Суми війна окупанти росія Україна

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