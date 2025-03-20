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Карта бойових дій в Україні станом на 20 березня 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 20 березня 2025 року
Ситуація на фронті 20 березня
фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів штурмували позиції Сил оборони

Російські загарбники завдали одного ракетного удару із використанням однієї ракети та 57 авіаційних ударів, застосувавши 84 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 973 дронів-камікадзе та здійснили понад 4500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 127 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку 

Противник штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Дворічної. Сили оборони успішно відбили п’ять спроб противника просунутися вперед.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 березня 2025 року фото 1

На Куп'янському напрямку

Ворог проводив шість наступальних дій поблизу Загризового та Петропавлівки. Українські підрозділи вже зупинили п’ять атак ворога, триває одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 березня 2025 року фото 2

На Краматорському напрямку

Ворог атакував в напрямках Олександро-Шультиного, Міньківки та Новомаркового, три спроби росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій успіху не мали, ще триває одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 березня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 13 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Ямполівки та в напрямку населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина. Три боєзіткнення ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 березня 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Протягом минулої доби відбулося 16 боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах Кримського, Торецька, Дачного та Диліївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 березня 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Протягом минулої доби противник 44 рази атакував у районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Звірове, Удачне, Успенівка, Преображенка, Олексіївка, Валентинівка, Андріївка та в напрямку Сергіївки.

Наші захисники відбили 39 штурмів, ще п’ять боєзіткнень продовжуються до цього часу. Авіаударів КАБами зазнали Зоря, Нова Полтавка, Гродівка та Покровськ.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 березня 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили 11 атак загарбників в районах Привільного та Костянтинополя.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 березня 2025 року фото 7

На Курському напрямку

Сили оборони відбили 18 штурмових дій російських загарбників, ще три атаки тривають дотепер. Також ворог завдав 18 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 20 КАБ, та здійснив 290 обстрілів, 11 з яких – із РСЗВ.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 березня 2025 року фото 8

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів в районах Бургунки та Вірівки.

Нагадаємо, триває 1121-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росіяни війна Покровськ ворог Генштаб

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Карта бойових дій в Україні станом на 20 березня 2025 року
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