США та Європу охопили протести проти Трампа

У всіх 50 штатах США та у 6 країнах проходять протести проти політики президента Дональда Трампа

Люди різного віку та національностей зібралися, щоб висловити невдоволення адміністрацією президента США

Протести через мита американського президента Дональда Трампа охопили США. Люди також вийшли й на вулиці європейських міст. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian та Reuters.

У Флориді кілька сотень демонстрантів вийшли на вулиці, скандуючи гасла і піднімаючи плакати з різкими заявами про Трампа та його радника Ілона Маска.

Люди різного віку та національностей зібралися, щоб висловити невдоволення адміністрацією Трампа, зокрема через питання расизму, охорони здоров’я та політики в області прав людини. У всіх 50 штатах США та у 6 країнах проходять протести. Це наймасштабніші акції з моменту інавгурації американського лідера 20 січня.

Тисячі протестувальників заполонили вулиці Бостона. Це одна з 1200 інших акцій протесту, які проходять у всіх 50 штатах США.

Протести також відбулися в Британії, Канаді, Мексиці, Франції, Німеччині та інших країнах. Учасники протесту виступали проти впливу Трампа на демократичні процеси та цивільні права.

У Берліні, протестуючи перед виставковим залом Tesla, демонстранти тримали плакати із закликами до співвітчизників, які живуть у Німеччині, протестувати за «кінець хаосу» вдома.

У столиці Франції Парижі близько 200 людей, переважно американців, зібралися на площі Республіки, щоб протестувати проти Трампа. Дехто виголошував промови, щоб засудити президента, а протестувальники розмахували плакатами «Протистояти тирану», «Верховенство права», «Феміністки за свободу, а не фашизм» і «Врятуйте демократію».

Нагадаємо, Тарифна війна США: кого вдарять нові мита та що це означає для світу. США запроваджують митні збори щодо практично всіх держав світу. При цьому під найбільший удар потрапляють держави, що розвиваються, і... давні політичні партнери Вашингтона: ЄС, Японія, Ю. Корея і навіть Тайвань. Але у списку немає, наприклад, Російської Федерації (хоча базові 10%, ймовірно, введуть).