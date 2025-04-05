Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США та Європу охопили протести проти Трампа

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
США та Європу охопили протести проти Трампа
У всіх 50 штатах США та у 6 країнах проходять протести проти політики президента Дональда Трампа
фото з відкритих джерел

Люди різного віку та національностей зібралися, щоб висловити невдоволення адміністрацією президента США

Протести через мита американського президента Дональда Трампа охопили США. Люди також вийшли й на вулиці європейських міст. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian та Reuters.

У Флориді кілька сотень демонстрантів вийшли на вулиці, скандуючи гасла і піднімаючи плакати з різкими заявами про Трампа та його радника Ілона Маска.

США та Європу охопили протести проти Трампа фото 1

Люди різного віку та національностей зібралися, щоб висловити невдоволення адміністрацією Трампа, зокрема через питання расизму, охорони здоров’я та політики в області прав людини. У всіх 50 штатах США та у 6 країнах проходять протести. Це наймасштабніші акції з моменту інавгурації американського лідера 20 січня.

Тисячі протестувальників заполонили вулиці Бостона. Це одна з 1200 інших акцій протесту, які проходять у всіх 50 штатах США.

Протести також відбулися в Британії, Канаді, Мексиці, Франції, Німеччині та інших країнах. Учасники протесту виступали проти впливу Трампа на демократичні процеси та цивільні права.

У Берліні, протестуючи перед виставковим залом Tesla, демонстранти тримали плакати із закликами до співвітчизників, які живуть у Німеччині, протестувати за «кінець хаосу» вдома.

США та Європу охопили протести проти Трампа фото 2

У столиці Франції Парижі близько 200 людей, переважно американців, зібралися на площі Республіки, щоб протестувати проти Трампа. Дехто виголошував промови, щоб засудити президента, а протестувальники розмахували плакатами «Протистояти тирану», «Верховенство права», «Феміністки за свободу, а не фашизм» і «Врятуйте демократію».

Нагадаємо, Тарифна війна США: кого вдарять нові мита та що це означає для світу. США запроваджують митні збори щодо практично всіх держав світу. При цьому під найбільший удар потрапляють держави, що розвиваються, і... давні політичні партнери Вашингтона: ЄС, Японія, Ю. Корея і навіть Тайвань. Але у списку немає, наприклад, Російської Федерації (хоча базові 10%, ймовірно, введуть). 

Читайте також:

Теги: США війна Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Трамп заявляв, що Україна з невеликим шансом зможе повернутися до довоєнних кордонів
США виключили повернення України до кордонів 2014 або 2022 року – Sky News
11 березня, 13:35
Один із супутникових знімків Maxar, який показує тренування окупаційних військ у Криму
Maxar відновив Україні доступ до супутникових знімків – ЗМІ
12 березня, 09:25
У жовтні 2024 року Василь Нагорний був мобілізований до лав Збройних Сил України
Два місяці боровся за життя після поранення на Курщині. Згадаймо Василя Нагорного
15 березня, 09:00
Венс прийшов на концерт разом з дружиною
Віцепрезидент США прийшов на концерт і потрапив у халепу
14 березня, 09:51
Майже 60% опитаних не вірять, що підхід Трампа сприятиме довгостроковому миру між Росією та Україною
Скільки американців підтримують підхід Трампа до відносин з РФ: опитування CNN
16 березня, 07:59
Дональд Трамп та Володимир Путін обговорили можливе проведення серії хокейних ігор між гравцями США та РФ
Мережа вибухнула жартами про бажання Путіна провести матчі між гравцями НХЛ і КХЛ
19 березня, 12:14
Президент США наголосив, що мав хороші розмови з лідерами двох країн
Трамп заявив про контури угоди для завершення війни в Україні
21 березня, 19:40
Саміт, який проводиться двічі на рік організовується American Coalition for Ukraine
Активісти в США зберуться підтримати Україну на Капітолійському пагорбі: названо дату
Вчора, 21:17
Трамп вважає, що Путін не відмовиться від мирної угоди
Трамп вважає, що Путін не відмовиться від мирної угоди
31 березня, 08:50

Соціум

США та Європу охопили протести проти Трампа
США та Європу охопили протести проти Трампа
Путін одночасно говорить про мир і готує новий наступ – NBC News
Путін одночасно говорить про мир і готує новий наступ – NBC News
Росія використала для диверсій у Європі секс-іграшки, косметику та українця
Росія використала для диверсій у Європі секс-іграшки, косметику та українця
Дрони СБУ поцілили у провідний завод із виробництва вибухівки у Росії
Дрони СБУ поцілили у провідний завод із виробництва вибухівки у Росії
У Сибіру вирує потужний ураган, негода зносить дахи та дерева
У Сибіру вирує потужний ураган, негода зносить дахи та дерева
У М'янмі через землетрус загинуло понад 3350 людей
У М'янмі через землетрус загинуло понад 3350 людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 квітня 2025
15K
Адміністрація Трампа розіслала українцям наказ покинути США: що сталось
12K
Російський доброволець, якого наказав ліквідувати Путін, пояснив, чому воює за Україну
7660
Втрати ворога станом на 5 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
6451
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:38
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
Вчора, 10:59
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua