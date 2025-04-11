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Про остаточний мир в Україні говорити зарано – Держдеп США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Про остаточний мир в Україні говорити зарано – Держдеп США
У США переконані, що війна не має військового вирішення
фото: Армія inform

У Держдепі підкреслюють, що спочатку повинні припинитися «стрілянина та вбивста»

Адміністрація Сполучених Штатів вважає передчасним говорити про остаточне мирне врегулювання війни в Україні, оскільки наразі не досягнуто реального припинення бойових дій. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє «Главком».

У Вашингтоні переконані, що ця війна не має військового вирішення.

«Усе наше керівництво, зокрема президент Трамп і держсекретар Рубіо, чітко дали зрозуміти, що поставлено на карту, коли йдеться про природу завершення цієї ситуації. Це динаміка, яка не може бути вирішена військовим шляхом. Це м’ясорубка. Не можна нічого говорити про кінцевий результат, доки не припиниться стрілянина та вбивства», – наголосила Брюс.

Вона також нагадала про нещодавні заяви держсекретаря Марко Рубіо під час його візиту до штаб-квартири НАТО. За словами Брюс, найближчими тижнями стане зрозуміло, чи готова Москва до реальних кроків у напрямку деескалації конфлікту.

Речниця Держдепу підкреслила, що Росія має серйозно поставитися до ситуації, яка склалася.

Раніше ми писали, що російське командування поставило однією з ключових цілей просування своїх військ до Дніпропетровської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Потенційне вторгнення армії РФ на територію регіону може стати символічним моментом, оскільки це буде перший випадок часткової окупації нової української області з початку повномасштабного вторгнення понад три роки тому.

До слова, Російська Федерація вдається до нової тактики під час обстрілів Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону. Як зазначив міський голова, російські війська використовують нову тактику: за дуже короткий час бʼють безпілотниками по одному місцю.

«Хочу сказати, так, це нова тактика, коли ворог діє таким чином, що за дуже короткий час дуже багато БпЛА влучає в одне місце в один район міста Харкова. І свідками цього ми були напередодні, коли 17 БпЛА протягом години влучали в одну територію міста Харків», – каже він.

Теги: війна Держдепартамент США

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