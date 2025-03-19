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Російська атака на лікарні Сумщини: МОЗ показав наслідки

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Російська атака на лікарні Сумщини: МОЗ показав наслідки
Всі евакуйовані пацієнти отримують необхідну допомогу
фото: МОЗ

Російські війська вночі атакували Сумську область

Власлідок обстрілу росіян пошкоджено дві лікарні на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першого заступника міністра охорони здоровʼя Сергія Дуброва.

«Ворог продовжує цілити в українські лікарні, вчергове порушуючи всі норми міжнародного гуманітарного права. Сьогодні вночі дві медичні установи на Сумщині зазнали руйнівних ударів. Обласна лікарня міста Суми. Пошкоджено технічний поверх та вікна. На момент атаки в закладі перебувало близько 150 пацієнтів і співробітників. Усіх хворих евакуйовано в інші відділення. Завдяки злагодженій організації евакуації, постраждалих немає», – зазначив Дубров.

Росія обстріляла Сумщину
Росія обстріляла Сумщину
фото: Сергій Дубров

Також ворог поцілив дронами-камікадзе в лікарню у місті Краснопілля.

Росія обстріляла Сумщину
Росія обстріляла Сумщину
фото: Сергій Дубров

«Внаслідок удару шістьма дронами-камікадзе будівля зазнала значних руйнувань, виникла пожежа. На щастя, персонал та пацієнти перебували в укритті. Евакуйовано 60 осіб, серед них 7 маломобільних пацієнтів», – розповів Дубров.

За словами першого заступника міністра, медична система України працює навіть у таких умовах. Всі евакуйовані пацієнти отримують необхідну допомогу.

Нагадаємо, Під ранок 19 березня росіяни вдарили безпілотниками по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині.  «Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару. На щастя без постраждалих. Для гасіння пожежі на обʼєкті надано наказ про виїзд пожежного поїзда Укрзалізниці», – йдеться у повідомленні.

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Теги: росія війна Україна Сумщина лікарня обстріл

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