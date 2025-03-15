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У Чернігові «шахед» влучив у п’ятиповерховий будинок

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Чернігові «шахед» влучив у п’ятиповерховий будинок
Пошкоджений будинок у Чернігові
фото: Дмитро Брижинський/Telegram

Влучання безпілотників зафіксовано в двох районах міста

Сьогодні, 15 березня, окупанти атакували дроном п’ятиповерховий будинок у Чернігові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

Брижинський зазначив, що влучання «шахедів» зафіксовано в двох районах міста.

«Один «шахед» влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки», – написав Дмитро Брижинський.

На місці вибуху зафіксовано пожежу. Інформація про постраждалих уточнюється.

У Чернігові «шахед» влучив у п’ятиповерховий будинок фото 1
фото: Дмитро Брижинський/Telegram

Нагадаємо, вночі, 15 березня, окупанти атакували Чернігів. Є влучання у дев’ятиповерховий будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

Брижинський повідомив, що внаслідок атаки горіла автостоянка, пожежу приборкали.

«Пошкоджено девʼятиповерховий будинок. На автостоянці пожежу локалізовано. Наразі серед людей постраждалих немає. На місці працюють усі рятувальні служби. Розгортається штаб з ліквідації наслідків», – написав Брижинський.

Раніше Росія атакувала Херсон, у місті є загиблий та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Прокудін повідомив, що одна з керованих авіабомб влучила в житловий квартал. Внаслідок атаки у Центральному районі загорівся приватний будинок. За його словами, Херсон вдруге за день потерпає від ворожих авіаударів.

Відомо, що внаслідок ворожої атаки загинув чоловік.

Крім того, Росія атакувала Кривий Ріг. Постраждав житловий квартал міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.

За інформацією Лисака, у Кривому Розі пошкоджені 4 багатоквартирні будинки та стільки ж приватних будинків. Є руйнування об'єктів бізнесу. Понівечені міські комунікації.

Також, за останніми даними, внаслідок ракетної атаки постраждало 12 осіб. Серед них є діти – два хлопця віком 2 та 15 років.

Теги: безпілотник Україна війна Чернігів чоловік будинок окупанти росія

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