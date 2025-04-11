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Поліг під час виконання бойового завдання на Луганщині. Згадаймо Василя Поровського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг під час виконання бойового завдання на Луганщині. Згадаймо Василя Поровського
У травні 2023 року Василь був мобілізований до лав Збройних сил України
колаж: glavcom.ua

Захисник пройшов навчання на Рівненському полігоні, потім ще 10 днів були навчання на Харківщині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Поровського.

Солдат Василь Поровський поліг 13 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду

Василь Васильович Поровський народився 13 січня 1987 року у місті Рівне. Навчався у місцевому навчально-виховному комплексі №12. Потім продовжив навчання у професійному технічному училищі №10. Спеціальність «технік-електромонтер» здобув у Рівненському технічному фаховому коледжі Національного університету водного господарства та природокористування. Працював у товаристві з обмеженою відповідальністю «Рівнетеплоенерго».

У травні 2023 року Василь був мобілізований до лав Збройних сил України. Пройшов навчання на Рівненському полігоні. Потім ще 10 днів були навчання на Харківщині. Захисник ніс службу на Луганщині.

У травні 2023 року Василь був мобілізований до лав Збройних сил України
У травні 2023 року Василь був мобілізований до лав Збройних сил України
фото: Київська міська рада/Facebook

«Василь дуже захоплювався баскетболом. Має диплом ДЮСШ з баскетболу, 1-й розряд кваліфікації з цього виду спорту. Був гравцем аматорської баскетбольної ліги. Обожнював собак, – розповідає двоюрідна сестра героя Зінфіра. – Сам по собі був дуже спокійним, зовсім неконфліктним. Посваритись з ним було просто неможливо. Василь – золота людина, хороший і порядний син. Він був і лишиться для мене найкращим братом».

На жаль, експертиза ДНК підтвердила, що 36-річний солдат Василь Поровський загинув 13 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку.

Військовий тримає траурний портрет Василя Поровського
Військовий тримає траурний портрет Василя Поровського
фото: Київська міська рада/Facebook

Попрощалися із захисником 7 квітня на майдані Незалежності у Рівному. Поховали героя на кладовищі «Нове». 

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Прощання із захисником України Василем Поровським
фото: Київська міська рада/Facebook

У воїна залишилася мама та брат.

 «Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці хвилина мовчання

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