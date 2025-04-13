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Зеленський відреагував на удар по Сумах

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський відреагував на удар по Сумах
Росіяни вдарили по Сумах 13 квітня
фото: МВС

Зеленський: Потрібна жорстка реакція світу

Російські терористи завдали ракетного удару по центру міста Суми. Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку та опублікував моторошне відео, передає «Главком».

Президент підкреслив, що російські ракети поцілили по місту в день, коли відзначається Вербна неділя. У день, коли віряни йдуть до храмів.

«Жахливий удар російської балістики по Сумах. Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці… І це в день, коли люди йдуть до церков: Вербна неділя, свято Входу Господнього в Єрусалим», – написав Зеленський.

Відомо вже про десятки загиблих та поранених мирних жителів. «Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють», – додав президент.

«Потрібна жорстка реакція світу. Сполучених Штатів, Європи, усіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни і вбивств. Росія хоче саме такого терору й затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист. Дякую всім, хто з Україною й допомагає нам захищати життя», – підсумував президент.

Очільник Сумської ОВА Володимира Артюха зауважив, що зараз проводяться ліквідаційно-аварійні роботи, усім постраждалим внаслідок удару надається допомога. За його слвами в цей час перебувало багато людей на вулиці.

Варто зазначити, що сьогодні відзначається Вербна неділя. Велике свято за тиждень до світлого Великодня.

Росія, яка на офіційному рівні називає себе «захисницею православного світу» та «канонічною церквою», цими ж днями обстрілює цивільне населення, нехтуючи як міжнародним правом, так і елементарними християнськими цінностями.

Також з'явились перші кадри наслідків ворожої атаки по Сумах.

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Теги: росія Суми обстріл Володимир Зеленський свято балістичні ракети

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