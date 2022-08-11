Пролунали чотири вибухи: Терехов повідомив подробиці атаки на Харків
Є влучання у двір житлового будинку в центрі Харкова
У Харкові прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги в місті та області. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки атаки на Харків.
Терехов розповів, що вночі у Харкові пролунало чотири вибухи.
«О 4:28 черговий нічний обстріл Харкова. Усього чотири прильоти, один за одним», – йдеться у повідомленні.
Російські окупанти влучили у двір житлового будинку.
«Вже є інформація про влучення у двір житлового будинку в центрі Харкова в Київському районі. Повторю – житлового будинку! Про постраждалих наразі не повідомляється», – зазначив мер Харкова.
Нагадаємо, 7 серпня, ввечері російські військові завдали ракетного удару по Вінницькій області. Є постраждалі. Окупанти поцілили у по військових об'єктах.
3 серпня, сили ППО збили над Харківською областю російську ракету. Її уламки впали на полі.
Разом з тим 1 серпня, окупанти знову атакували Салтівський район у Харкові.
Також стало відомо, що російські війська активізували атаки у Харківській області, що може свідчити про намагання окупантів просуватися на захід області або в напрямку Харкова.
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