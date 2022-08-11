Пролунали чотири вибухи: Терехов повідомив подробиці атаки на Харків

Вночі у Харкові пролунало чотири вибухи

Є влучання у двір житлового будинку в центрі Харкова

У Харкові прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги в місті та області. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки атаки на Харків.

Терехов розповів, що вночі у Харкові пролунало чотири вибухи.

«О 4:28 черговий нічний обстріл Харкова. Усього чотири прильоти, один за одним», – йдеться у повідомленні.

Російські окупанти влучили у двір житлового будинку.

«Вже є інформація про влучення у двір житлового будинку в центрі Харкова в Київському районі. Повторю – житлового будинку! Про постраждалих наразі не повідомляється», – зазначив мер Харкова.

Нагадаємо, 7 серпня, ввечері російські військові завдали ракетного удару по Вінницькій області. Є постраждалі. Окупанти поцілили у по військових об'єктах.

3 серпня, сили ППО збили над Харківською областю російську ракету. Її уламки впали на полі.

Разом з тим 1 серпня, окупанти знову атакували Салтівський район у Харкові.

Також стало відомо, що російські війська активізували атаки у Харківській області, що може свідчити про намагання окупантів просуватися на захід області або в напрямку Харкова.