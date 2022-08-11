Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Харкові і Дніпрі прозвучали вибухи (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Харкові і Дніпрі прозвучали вибухи (відео)
У Харкові і Дніпрі лунають вибухи
фото: кадр відео

Інформації про постраждалих поки що немає

Вночі, 11 серпня, у Дніпрі та Харкові пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки в соцмережах.

Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.

Мешканці Харкова повідомляють, що російські окупанти запустили ракети із Бєлгорода.

На даний момент відмічено 5 вильотів. Частина вибухнула за містом/в області.

Також про вибухи повідомляють жителі Дніпра.

Жодної офіційної інформації, де саме були вибухи, що саме вибухнуло, поки що немає.

Жителів просять залишатися в укриттях та не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу.

Нагадаємо,  7 серпня, ввечері російські військові завдали ракетного удару по Вінницькій області. Є постраждалі. Окупанти поцілили у по військових об'єктах.

3 серпня, сили ППО збили над Харківською областю російську ракету. Її уламки впали на полі.

Разом з тим 1 серпня, окупанти знову атакували Салтівський район у Харкові.

Також стало відомо, що російські війська активізували атаки у Харківській області, що може свідчити про намагання окупантів просуватися на захід області або в напрямку Харкова. 

Теги: вибух війна Дніпро Харків

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Мережі повідомляють про вибухи біля аеродрому РФ під Гомелем
У Білорусі на військовому аеродромі чутно звуки вибухів, – ЗМІ
Сьогодні, 01:57
У Мелітополі прогримів вибух
В окупованому Мелітополі пролунав вибух: палає будівля МВС
Вчора, 22:49
Так до окупації зустрічав Маріуполь гостей
У центрі окупованого Маріуполя прогримів вибух 
Вчора, 16:22

Події в Україні

У Харкові і Дніпрі прозвучали вибухи (відео)
У Харкові і Дніпрі прозвучали вибухи (відео)
Військові знищили пункт управління окупантів на півдні
Військові знищили пункт управління окупантів на півдні
Окупанти обстріляли Нікополь
Окупанти обстріляли Нікополь
Зʼявилися супутникові знімки розбомбленого аеродрому окупантів у Саках
Зʼявилися супутникові знімки розбомбленого аеродрому окупантів у Саках
Удар ЗСУ по Каховському мосту: опубліковано відео руйнувань
Удар ЗСУ по Каховському мосту: опубліковано відео руйнувань
Вибухи у Донецьку: горить пивзавод, стався витік аміаку (відео)
Вибухи у Донецьку: горить пивзавод, стався витік аміаку (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
ЗСУ пішли у контрнаступ під Ізюмом – ISW
76K
Стало відомо, коли парламент продовжить воєнний стан та мобілізацію
58K
Війна на боці Путіна. Узбекистан дав жорстке попередження своїм громадянам
58K
СБУ оприлюднила запис, як рашист наказав розстріляти цивільних на Київщині (аудіо)
43K
Вибухи у Криму: яку техніку окупанти зберігали на аеродромі «Саки»
35K
Чому Зеленський забрав громадянство? Ображений Корбан назвав три версії

Новини

Літаки окупантів нишпорять поблизу українських кордонів – Повітряні сили 
Вчора, 20:17
Рашисти обстріляли Бахмут: шестеро загиблих (фото)
Вчора, 19:54
Окупанти відбирають у херсонців квартири та автівки 
Вчора, 19:16
ЗСУ на кількох напрямках відбили ворожі штурми – Генштаб
Вчора, 19:00
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 
Вчора, 18:46
Ворог вгатив по Сумщині з артилерії, пошкоджений газопровід 
Вчора, 18:10

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту