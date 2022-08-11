У Харкові і Дніпрі прозвучали вибухи (відео)

У Харкові і Дніпрі лунають вибухи

Інформації про постраждалих поки що немає

Вночі, 11 серпня, у Дніпрі та Харкові пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки в соцмережах.

Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.

Мешканці Харкова повідомляють, що російські окупанти запустили ракети із Бєлгорода.

На даний момент відмічено 5 вильотів. Частина вибухнула за містом/в області.

Також про вибухи повідомляють жителі Дніпра.

Жодної офіційної інформації, де саме були вибухи, що саме вибухнуло, поки що немає.

Жителів просять залишатися в укриттях та не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу.

Нагадаємо, 7 серпня, ввечері російські військові завдали ракетного удару по Вінницькій області. Є постраждалі. Окупанти поцілили у по військових об'єктах.

3 серпня, сили ППО збили над Харківською областю російську ракету. Її уламки впали на полі.

Разом з тим 1 серпня, окупанти знову атакували Салтівський район у Харкові.

Також стало відомо, що російські війська активізували атаки у Харківській області, що може свідчити про намагання окупантів просуватися на захід області або в напрямку Харкова.