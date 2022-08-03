Над Харківською областю ЗСУ збили російську ракету (фото)

Уламки впали в поле та пошкодили соняшники

Сьогодні, 3 серпня, сили ППО збили над Харківською областю російську ракету. Її уламки впали на полі. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов в Facebook.

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«Сьогодні, близько дев'ятої ранку, в одному з районів Харківської області, місцеві жителі почули вибухи, та повідомили про це в поліцію. На місці пригоди поліцейськими було знайдено уламки, схожі на фрагменти ракети комплексу С300. Відпрацювало наша ППО! На жаль, уламки впали в поле та трохи пошкодили соняшники», – написав він.

Як повідомлялося, в останні дні окупанти поширюють повідомлення щодо можливого повторного наступу на Харків. Влада міста каже: готова до будь-яких дій ворога.

Нагадаємо, окупанти вночі двічі били ракетами по Харкову: снаряди запускали з Бєлгорода. Як повідомлялося, вранці в Харкові пролунали два вибухи.