Проросійський пропагандист поїхав у зруйнований Ірпінь і взявся сварити українців (фото)

До війни Макс Назаров працював на проросійських каналах Медведчука та Мураєва

Макс Назаров образив українських біженців

Відомий проросійський пропагандист Макс Назаров (справжнє ім'я Назар Діордіца), який до війни працював журналістом на підсанкційних каналах Медведчука і Мураєва, з’їздив до зруйнованого російськими військами Ірпеня.

Фото зруйнованих будинків він виклав на своїх сторінках у соцмережі, які наразі заблоковані в Україні.

У дописі він зазначив, що ці фото не побачать його підписники в Україні, «ці фото для вас у безпечній Європі», натякаючи на українців, що змушені були виїхати з країни через війну.

Допис Макса Назарова

На допис пропагандиста відреагували українські біженці, що перебувають в Європі, зазначивши, що це завдяки зусиллям, зокрема і Назарова, вони змушені бути в «безпечній Європі».

Реакція українців на допис Назарова

У відповідь пропагандист порадив їм «сидіти і не триндіти».

Нагадаємо, перед війною Назаров у складі знімальної групи телеканалу «Наш» знімав провокативні брехливі програми в Україні. Зокрема, один із таких матеріалів готувався в місті Жашків Черкаської області за участі дітей. Проте, місцеві мешканці прогнали пропагандистів.