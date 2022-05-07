Проросійський пропагандист поїхав у зруйнований Ірпінь і взявся сварити українців (фото)
Макс Назаров образив українських біженців
Відомий проросійський пропагандист Макс Назаров (справжнє ім'я Назар Діордіца), який до війни працював журналістом на підсанкційних каналах Медведчука і Мураєва, з’їздив до зруйнованого російськими військами Ірпеня.
Фото зруйнованих будинків він виклав на своїх сторінках у соцмережі, які наразі заблоковані в Україні.
У дописі він зазначив, що ці фото не побачать його підписники в Україні, «ці фото для вас у безпечній Європі», натякаючи на українців, що змушені були виїхати з країни через війну.
На допис пропагандиста відреагували українські біженці, що перебувають в Європі, зазначивши, що це завдяки зусиллям, зокрема і Назарова, вони змушені бути в «безпечній Європі».
У відповідь пропагандист порадив їм «сидіти і не триндіти».
Нагадаємо, перед війною Назаров у складі знімальної групи телеканалу «Наш» знімав провокативні брехливі програми в Україні. Зокрема, один із таких матеріалів готувався в місті Жашків Черкаської області за участі дітей. Проте, місцеві мешканці прогнали пропагандистів.