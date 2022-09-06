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Страйк перевізників на кордоні: Україна та Польща уклали попередню домовленість

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Страйк перевізників на кордоні: Україна та Польща уклали попередню домовленість
фото: Мустафа Найєм/Facebook

Найєм: «Досягнута попередня домовленість щодо відкриття ще одного пунтку пропуску

Сьогодні, 6 вересня Україна з Польщею досягли попередньої домовленості для розблокування руху на пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин», де напередодні почався страйк польських далекобійників. Про це написав заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

«Досягнута попередня домовленість щодо відкриття ще одного пунтку пропуску, який тимчасово буде використовуватися для виїзду порожнього вантажного транспорту. Додаткова інформація щодо розташування пункту пропуску та термінів запуску буде надана після узгодження технічних деталей», – зазначив він.

Чиновник висловив сподівання, що буде покращена ситуація із фітосанітарними та ветеринарними службами, з якими ведуться перемовини на усіх рівнях.

Як повідомлялося, учора перед пунктом пропуску Ягодин-Дорогуськ до Польщі черги вантажних автомобілів стала ще більшою.

Польські перевізники приєднались до вимог українських колег і оголосили страйк. За даними поліції пропускають дві машини на годину. На кордоні з Польщею перед пунктом пропуску «Ягодин» на виїзд очікують 2650 вантажних автомобілів, на в'їзд – 300 вантажівок.

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Теги: кордон Польща бюджетні перевізники

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