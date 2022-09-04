Польща має намір направити до Німеччини ноту про виплату репарацій

Варшава домагатиметься реалізації своїх вимог всіма можливими шляхами

Польща направить до Німеччини ноту про виплату репарацій за втрати під час Другої світової війни. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Моравецький також зазначив, що Польща виступить з ініціативою початку переговорного процесу з цього питання.

«Ми направимо дипломатичну ноту до Німеччини та викличемо її на переговорний процес», – наводить слова польського прем'єра його канцелярія.

Прем'єр запевняє, що Варшава домагатиметься реалізації своїх вимог про компенсації всіма можливими шляхами.

«Щоб польсько-німецьке примирення було зразковим, нам потрібні компенсації, тому що без них між польським і німецьким народами завжди буде почуття несправедливості», – заявив прем'єр.

Моравецький додав, що Варшава домагатиметься реалізації своїх вимог про компенсації від Німеччини за злочини нацистів під час Другої світової війни, бо цього «вимагають душі загиблих предків».

Він зазначив, що «душі наших предків, які загинули в жахливих обставинах від рук німецьких окупантів, волають про правду, справедливість і компенсацію».

Нагадаємо, 8 серпня повідомлялося, що Польща наполягає на стягненні репарацій з Німеччини.

Також раніше стало відомо, як Польща готується до можливої війни з Росією.