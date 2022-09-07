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Польща передбачає війну з Росією

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польща передбачає війну з Росією
фото з відкритих джерел

Польська влада вважає, що усе залежить від того, чим закінчиться конфлікт в Україні

Влада Польщі почала зміцнювати обороноздатність армії, адже не виключає військового конфлікту з Росією найближчими роками. Про це повідомив заступник міністра оборони Марціна Оцепа в інтерв'ю РАР.

Він зазначив, що Польща має спільний кордон з Росією і Білоруссю, що також несе загрозу вторгнення.

За словами чиновника, поки Росія веде війну проти України, Польщі можна не турбуватися. Але все залежить від того, як закінчитися війна в Україні.

«Росія застрягла в Україні, і ми не бачимо серйозної безпосередньої загрози російського вторгнення в Польщу в найближчі 2-3 роки. Хтось каже, що це дасть нам 7 або навіть 9 років спокою, а хтось каже, що 2-3 роки. Все залежить від того, чим закінчиться конфлікт в Україні», – зазначив він.

Оцепа заявив, що цей час Варшава повинна витратити на зміцнення обороноздатності. Тому в проєкт держбюджету на 2023 рік закладають рекордні 97 млрд злотих (понад $2 млрд). При цьому до Фонду Збройних сил Польщі виділять від 30 до 40 млрд злотих.

Нагадаємо, польські винищувачі розпочинають патрулювання повітряного простору Словаччини.

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Теги: Польща війна росія

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