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Заступник міністра повідомив про катастрофу на українсько-польському кордоні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Заступник міністра повідомив про катастрофу на українсько-польському кордоні
У чергах на кордоні стаються бійки, перевізники погрожують блокуванням траси
фото з відкритих джерел

Черга з вантажних автівок до пункту пропуску «Ягодин» перетнула межу у 45 кілометрів

Ситуація на українсько-польському кордоні стає критичною і може перерости у катастрофу. Усе через багатоденні кілометрові черги з фур. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

«Цього тижня був побитий історичний рекорд: черга з вантажних автівок до пункту пропуску «Ягодин» на польському кордоні перетнула межу у 45(!) кілометрів. Це точно не ті рекорди, яких нам зараз не вистачає. Водії живуть на узбіччі біля пунктів пропуску, у жахливих умовах, по тижню, і більше, втрачаючи дохід», – ідеться у дописі.

За словами посадовця, у чергах стаються бійки, перевізники погрожують блокуванням траси. А вишиковуються вони через повільний фітосанітарний і ветеринарний контроль на польському боці. Відтак, рішення проблеми дуже просте, вважає Найєм, необхідно збільшити число представників цих служб.

Мустафа Найєм також звернувся з проханням про допомогу до польських посадовців.

«Ми кажемо чесно, як є: наш пріоритет – збільшення обсягів експорту. Нам треба торгувати зі світом. Без цього наша економіка не встоїть до перемоги», – підсумував заступник міністра.

Раніше повідомлялося, що у пунктах пропуску «Шегині» та «Рава-Руська» на кордоні з Польщею спостерігаються найбільші черги на виїзд з України.

Теги: черга кордон вантажівки війна Польща

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