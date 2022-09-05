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Перевізники заблокували українсько-польський кордон: що вимагають

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Перевізники заблокували українсько-польський кордон: що вимагають
Перед пунктом пропуску «Ягодин» на виїзд очікують 2650 вантажних автомобілі
фото: Мустафа Найєм/Facebook

Сьогодні на польському пункті пропуску «Дорогуськ» страйк

Перед пунктом пропуску Ягодин-Дорогуськ до Польщі черги вантажних автомобілів стала ще більшою. Про це повідомляє Державна митна служба.

Польські перевізники приєднались до вимог українських колег і оголосили страйк. За даними поліції пропускають дві машини на годину. На кордоні з Польщею перед пунктом пропуску «Ягодин» на виїзд очікують 2650 вантажних автомобілів, на в'їзд – 300 вантажівок.

Польські перевізники вимагають:

  • повернення порожніх вантажівок з України без черг, окремою смугою;
  • запровадження цілодобового фітосанітарного і ветеринарного контролю;
  • відновлення дозволів для українських перевізників.

За повідомленням заступника міністра інфраструктури Мустафа Найєма сьогодні на польському пункті пропуску «Дорогуськ» страйк. «Водії вантажівок перекрили трасу, щогодини пропускають по дві автівки – одну з товаром і одну порожню. Польські водії висунули три вимоги: пришвидшити фітосанітарний та ветеринарний контроль та перевести службу цілодобовий режим роботи», – наголосив Найєм.

До війни контроль проходили до 80 вантажівок на добу, а в останні дні – від 12 до 25. «Якщо є об’єктивні причини такого уповільнення роботи, то ми готові зробити від себе усе залежне для прискорення процесу і збільшення пропускної здатності пункту пропуску. Але разом з тим, ми чекаємо і від усіх служб з польського боку такого ж поступу», – наголосив Найєм.

Він наголосив, що перевізники, що страйкують також хочуть, щоб до Польщі порожній транспорт виїжджав з України поза чергою. «Але нам теж вкрай важливо, щоб і наші товари виїздили на продаж з України якомога швидше. Ми маємо експортувати свою продукцію. Наші перевізники повинні перетинати кордон у нормальні терміни. Бо, коли вони чекають по 7-10 днів у черзі, то щодня втрачають приблизно 400 євро на кожній автівці. За тиждень проведений у черзі перевізник втрачає не просто гроші, а й будь-який сенс працювати взагалі. І саме проблему багатоденного простою перевізників на в’їзді в Польщу має вирішити налагодження цілодобового фітосанітарного і ветеринарного контролю», – зазначив заступник міністра інфраструктури .

Саме те, чого вимагають і польські перевізники сьогодні на своєму страйку. «Єдина вимога, яка нас дійсно дивує – скасувати «транспортний безвіз» для українських перевізників та повернути дозволи. Я б хотів заспокоїти наших перевізників: наразі мова про скасування «транспортного безвізу» не йде. Скоріше за все, це політична вимога польських перевізників. Мета – спричинити додатковий тиск на польський уряд задля вирішення вищевказаних проблем», – розповів Найєм.

Раніше повідомлялося, що у пунктах пропуску «Шегині» та «Рава-Руська» на кордоні з Польщею спостерігаються найбільші черги на виїзд з України.

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Теги: Польща страйк вантажівки кордон

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