Проти ексдиректорки Українського культурного фонду порушили кримінальне провадження

57 млн гривень збитків. Претензії до проведених заходів грантоотримувачів при цьому відсутні

Ексдиректорка Українського культурного фонду Юлія Федів повідомила, що проти неї порушене кримінальне провадження. Про це повідомила Федів у Facebook.

«57 мільйонів збитків і кримінальне провадження – так виглядає вдячність держави за роки самовіддачі, важкої праці і розбудову цілої інституції. За три роки діяльності в основному перевіряли інституційну підтримку та гранти (153 сторінки акту з 210), оскільки і просила Наглядова рада, члени якої знали про результати ревізії ще до їх офіційного оприлюднення. 57 678 337,2 грн всього навиявляли аудитори порушень по інституційній підтримці, за які відповідальність в акті покладена на мене особисто», – написала Федів.

За словами колишньої глави УКФ, ДАСУ (Державна аудиторська служба України) висуває претензії виключно до неї, бо вона підписала договір.

«Цікаво, що немає жодного зауваження по суті до проведених заходів грантоотримувачів, позиція МінКульту абсолютно пасивна, лише тихо працюють аудитори, яких хвилювали тільки КВЕДи. На думку ДАСУ, винна в усіх цих порушеннях тільки я – адже я підписала договір. Договір, який пройшов кількаетапну перевірку Фонду, отримав схвалення Наглядової ради та погодження МінКульту», – додала Юлія Федів.

«А ще ДАСУ направило матеріали в прокуратуру для долучення до матеріалів кримінальної справи. Так вони відповіли нам вчора на адвокатський запит, яким ми місяць тому просили нам дати документи по ревізії. Але не забули разом з тим виставити рахунок – 28 756,90 грн за 8 057 сторінок. Правда, якщо ми оплатимо рахунок, не факт, що ми отримаємо ці документи, адже тепер тільки з дозволу прокуратури. Очевидно, що такого дозволу мені не дадуть, хіба що скоро чекати новий процесуальний статус? Ось так. Не перевірила, на якому місці КВЕД в ЄДР, отримала кримінальне переслідування», – написала екскерівниця УКФ.

Юлія Федів обіймала посаду виконавчого директора УКФ з 2018 року. 8 лютого 2021-го у неї завершився контракт.