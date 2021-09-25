На Сицилії затримали понад пів сотні мафіозі

Затримані належать до клану Санфіліппо з Маццаріно

Поліція Італії у п'ятницю затримала на Сицилії понад 50 членів мафіозного угруповання. Про це повідомляє Ansa.

За інформацією правоохоронців, затримані належать до клану Санфіліппо з Маццаріно (сицилійська злочинна організація та італійська мафія - ред.).

Їх підозрюють в убивствах, здирництві, торгівлі наркотиками та зберіганні зброї.

Як повідомили у поліції, затримані вимагали великі суми у місцевих підприємців, щоб підтримувати свою незаконну діяльність та допомагати ув’язненим мафіозі.

Раніше у січні в Італії затримали 49 членів мафії: серед них мер міста.

Також правоохоронці Італії 21 січня провели нову операцію із затримання учасників мафіозного клану Ndrangheta, у рамках якої було затримано 48 осіб.

До слова, нещодавно у США помер бос мафії Нью-Йорка.

Раніше повідомлялося, що у Лісабоні затримали одного з лідерів італійського мафіозного угруповання «Ндрангета» 44-річного Франческо Пелле, який причетний до розстрілу людей в Німеччині.