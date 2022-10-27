Путін порахував втрати України у війні 

У заяви Путіна українці давно не вірять

Кремлівський диктатор після всіх злочинів ще каже, що «вірить у силу здорового глузду»

Президент держави-агресорки РФ Володимир Путін заявив, буцімто «події між Росією та Україною» – тобто почате ним повномасштабне вторгнення – частково можна вважати «громадянською війною». Про це Путін сказав під час дискусії у рамках Валдайського форуму.

Путін також порівняв втрати України і Росії у війні. Він очікувано сказав, мовляв, втрати України у 7-10 разів вищі, ніж втрати Росії.

«Українські керівники зовсім не шкодують людей, втрати у спецоперації становлять від 1:10 до 1:7. Людей не шкодують!», – сказав диктатор.

Також Путін скаржився та звинувачував Захід у тому, що він начебто розв'язав війну в Україні. При цьому кремлівський очільник після всіх злочинів, вчинених ним, досі розповідає, що «вірить у силу здорового глузду».

До слова, про те, що в Путіна погано з математикою вже відомо. Нещодавно він продемонстрував проблеми з математикою на зустрічі з президентом Гвінеї-Бісау (відео).

Нагадаємо, також Путін заявив, що доки ядерна зброя існує, завжди буде небезпека її застосування. Водночас він сказав, що лише натякав на можливий ядерний удар.

А ще пояснив причини початку повномасштабного вторгнення в Україну двома причинами – ігнорування світом його вимог щодо нерозширення НАТО і його жалем до Донбасу, який «вісім років бомбила Україна».

Після цього США ще раз попередили Путіна, що відреагують на застосування ядерної зброї.