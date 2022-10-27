Головна Світ Політика
search button user button menu button

США ще раз попередили Путіна, що відреагують на застосування ядерної зброї 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
США ще раз попередили Путіна, що відреагують на застосування ядерної зброї 
«США безумовно стурбовані» – кажуть у Пентагоні
фото з відкритих джерел

Росія може «змінити ситуацію в міжнародному співтоваристві» 

Сполучені Штати Америки «безумовно стурбовані» ескалацією війни в Україні, яку провокує Російська Федерація на чолі з диктатором Путіним, і застерегли від застосування Росією ядерної зброї. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції у Пентагоні, інформує CNN.

За його словами, застосування Росією ядерної зброї в Україні призведе до «дуже значної реакції міжнародної спільноти».

«Будь-який тип використання зброї такого роду або навіть розмови про використання зброї такого роду є небезпечними та безвідповідальним», – сказав Остін. 

Він додав, що якщо Росія використає її, вона може «змінити ситуацію в міжнародному співтоваристві».

«Росія без розбору використовує тисячі наступальних ракет в Україні. Використання ними ракет в Україні показує, що ми маємо очікувати, що ця зброя стане спільною рисою конфлікту ХХІ століття», – сказав Остін. 

До слова, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в четвер заявив, що американські сили дадуть відповідь у разі атаки на будь-яку американську інфраструктуру, зокрема й супутники.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що США «прямо і дуже чітко повідомили росіян, президента Путіна, про наслідки. США дуже уважно стежать за брязканням зброєю Кремля».

Він також зазначив, що вигадки РФ щодо «української брудної бомби» стали черговим фейком. За його словами, за Росією часто помічали, що вона приписує іншим модель поведінки, яку сама розглядає. Така риторика є безвідповідальною.

Читайте також:

Теги: зброя міністр росія США ядерна зброя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін висловився щодо можливості застосування Росією ядерної зброї
Ядерна зброя та «брудна бомба». Путін видав нову порцію заяв
Сьогодні, 18:56
Роберт Пшель вважає, що застосування ядерної зброї призведе до повної катастрофи для РФ
Ядерна загроза. Європейський експерт пояснив, чому російські пропагандисти повні ідіоти
20 жовтня, 12:36
ДСНС надсилатиме сповіщення на телефони українців
Не тільки ядерна загроза: речник ДСНС повідомив, як змінилися сповіщення
11 жовтня, 21:17

Політика

США ще раз попередили Путіна, що відреагують на застосування ядерної зброї 
США ще раз попередили Путіна, що відреагують на застосування ядерної зброї 
Український посол розповів, чим небезпечні для нас вибори в Ізраїлі
Український посол розповів, чим небезпечні для нас вибори в Ізраїлі
США відповіли на погрози Росії атакувати комерційні супутники
США відповіли на погрози Росії атакувати комерційні супутники
Ядерна зброя та «брудна бомба». Путін видав нову порцію заяв
Ядерна зброя та «брудна бомба». Путін видав нову порцію заяв
Путін пояснив, чому почав війну: образився
Путін пояснив, чому почав війну: образився
Путін кашляв та говорив про деградацію. Виступ диктатора на «Валдаї»
Путін кашляв та говорив про деградацію. Виступ диктатора на «Валдаї»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Сатанів та Путін. Що відомо про селище, яке обговорює вся Україна (фото)
24K
«Король контрабанди» проти Зеленського. Верховний суд ухвалив рішення у скандальній справі про паспорт
21K
Бунт у «Слузі народу». Депутат Яцик пояснила, що її не влаштовує
20K
Хто працював із Богуслаєвим? «Слуга» Безугла попросила СБУ взятися за двох нардепів
15K
Забезпечував окупантів продовольством: затримано депутата від «Слуги народу»
11K
Головний рабин Росії повстав проти Кремля

Новини

Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Сьогодні, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
Вчора, 21:00
Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
Вчора, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
25 жовтня, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
25 жовтня, 07:17

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту