США ще раз попередили Путіна, що відреагують на застосування ядерної зброї 

Росія може «змінити ситуацію в міжнародному співтоваристві»

Сполучені Штати Америки «безумовно стурбовані» ескалацією війни в Україні, яку провокує Російська Федерація на чолі з диктатором Путіним, і застерегли від застосування Росією ядерної зброї. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції у Пентагоні, інформує CNN.

За його словами, застосування Росією ядерної зброї в Україні призведе до «дуже значної реакції міжнародної спільноти».

«Будь-який тип використання зброї такого роду або навіть розмови про використання зброї такого роду є небезпечними та безвідповідальним», – сказав Остін.

Він додав, що якщо Росія використає її, вона може «змінити ситуацію в міжнародному співтоваристві».

«Росія без розбору використовує тисячі наступальних ракет в Україні. Використання ними ракет в Україні показує, що ми маємо очікувати, що ця зброя стане спільною рисою конфлікту ХХІ століття», – сказав Остін.

До слова, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в четвер заявив, що американські сили дадуть відповідь у разі атаки на будь-яку американську інфраструктуру, зокрема й супутники.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що США «прямо і дуже чітко повідомили росіян, президента Путіна, про наслідки. США дуже уважно стежать за брязканням зброєю Кремля».

Він також зазначив, що вигадки РФ щодо «української брудної бомби» стали черговим фейком. За його словами, за Росією часто помічали, що вона приписує іншим модель поведінки, яку сама розглядає. Така риторика є безвідповідальною.