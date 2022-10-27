«Промова Путіна вкладається у два слова». Банкова відреагувала на виступ диктатора

Подоляк: «Хто посіяв вітер – пожне бурю. Буря наступає»

Хто посіяв вітер – пожне бурю. Так відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на сьогоднішній виступ російського диктатора Володимира Путіна.

«Будь-яка промова Путіна вкладається у два слова: «за Фрейдом». Людина, що вторглася в чужу країну, анексувала території та влаштовує геноцид, – звинувачує когось… у порушенні міжнародного права й суверенітету інших країн? Одна правда: хто посіяв вітер – пожне бурю», – написав Подоляк.

Радник голови Офісу президента додав, що «буря наступає».

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін виступив на «Валдайському форумі». Він поділився своїми роздумами про відносини Росії та Заходу, гей-паради і цінності, а також про «брудну політику Заходу». Головною темою виступу диктатора його ідея про «світ після гегемонії». Під час промови він багато разів вживав фразу «однополярний світ» та традиційно для себе критикував Захід.

Також Путін пояснив причини початку повномасштабного вторгнення в Україну двома причинами – ігнорування світом його вимог щодо нерозширення НАТО і його жалем до Донбасу, який «вісім років бомбила Україна».

Російський диктатор також вчергове заговорив про «брудну бомбу України», обурившись, що Захід відмовляється реагувати на заяви Росії. Путін також заявив, що Росії «немає сенсу» застосовувати ядерну зброю проти України.