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Путін пояснив, чому почав війну: образився

Надія Клочко
glavcom.ua
Путін пояснив, чому почав війну: образився

Російський диктатор, говорячи про причини повномасштабного вторгнення, поскаржився, що Україна і Захід його «послали подалі»

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін пояснив причини початку повномасштабного вторгнення в Україну двома причинами – ігнорування світом його вимог щодо нерозширення НАТО і його жалем до Донбасу, який «вісім років бомбила Україна». Про це він сказав у рамках дискусії на Валдайському форумі. 

«Я навіть не говорю про розширення НАТО за рахунок України, яке було абсолютно неприйнятним для нас і всі це знали, але ігнорували наші інтереси у сфері безпеки. І чергова спроба (досягти домовленостей – «Главком») минулого року вчергове провалилася. Нас просто послали подалі … Проігнорували. Це перше», – сказав він.

Диктатор також заявив, що Київ нібито публічно відмовився від виконання мінських угод щодо Донбасу.

«Друге, що важливо, за підтримки своїх західних кураторів представники київського режиму публічно відмовилися від виконання Мінських угод. Керівник сказав, що йому не подобається жоден пункт Мінський угод, інші вищі керівні особи прямо заявили, що вони не збираються цього робити. Колишній президент сказав, що він підписував Мінські угоди, але виходив із того, що вони не будуть ніколи реалізовані. Що ще потрібно?» – обурюється Путін.

Після цього, за словами Путіна, Росії «треба було щось вирішувати».

«І для нас це означало, що маємо щось робити. Люди вісім років під обстрілами живуть. Ми мали щось для себе вирішити. Але що ми можемо вирішити? Визнати їхню незалежність. Але визнати незалежність і просто кинути напризволяще – це неприйнятно. І наступне що ми зробили – це включили їх у склад Росії. Вони одні не виживить, це очевидно.

Але, якщо ми їх визнаємо, включаємо у склад Росії, а обстріли і чергові військові операції Києва не припиняються … що ми мали робити далі? Проводити операцію. Це неминуча логіка подій», – сказав він.

Російський диктатор пов’язав з нинішніми подіями і Революцію Гідності в Україні, яку він назвав «держпереворотом» і за підсумками якої був усунутий від влади четвертий президент України Віктор Янукович.

«І ця логіка була сформована не нами, у 2014 році навіщо було проводити держпереворот. Янукович фактично відмовився від влади, погодився провести вибори достроково. Ясно було, нехай пробачить мере Віктор Федорович, що шансів у нього було мало, якщо вони були взагалі. Відповіді немає. Хіба одна – показати хто в домі хазяїн. Всім «сидіти на попі рівно і не крякати». Буде так, як ми скажемо. Здійснили держпереворот, а люди не захотіли його визнавати. І все пішло до сьогоднішніх трагічних подій», – зазначив він.

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Теги: росія путін війна

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