Науковці прогнозують суттєве зростання захворюваності на коронавірус в Україні

У вересні 2021 року смертність зростає більш швидкими темпами, ніж за аналогічний період минулого року

Нова хвиля епідемії ще не досягла максимуму

На піку четвертої хвилі пандемії коронавірусу в Україні очікується до 18 тис. випадків зараження на добу. Такий прогноз випустили науковці Київського політехнічного інституту та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, повідомляється на сайті Київського політеху.

Дослідники застосували методи технічного аналізу великих даних і виявили циклічний характер перебігу чотирьох хвиль пандемії коронавірусу із січня 2020 до вересня 2021 року включно.

Як зазначається, отримані результати вказують на значно нижчий рівень кількості нових захворювань і смертності протягом четвертої хвилі, в порівнянні з другою і третьою, в країнах, де високий відсоток вакцинованого населення.

За даними науковців, в Україні нова хвиля ще не досягла максимуму.

У вересні 2021 року смертність в Україні зростає більш швидкими темпами, ніж за аналогічний період 2020 року.

Станом на середину вересня, країна має низький рівень повністю вакцинованого населення (близько 12%) і тому може зіткнутися з важкими наслідками пандемії вже в найближчий період.

Прогнозування динаміки розвитку четвертої хвилі коронавірусу в Україні на 200 днів наперед показало, що ця хвиля знаходиться на стадії зростання, вона може бути швидкою, але коротшою за попередні.

Науковці прогнозують, що під час піку четвертої хвилі захворюваність на коронавірус в Україні досягне 15-18 тис. випадків заражень на добу.

Згасання четвертої хвилі очікується наприкінці 2021 року.

Нагадаємо, на початку вересня, за повідомленням Національної академії наук України, захворюваність на Covid-19 серед дітей перевищила 10% від загальної кількості заражень, що стало максимальним показником із початку пандемії.

Тим часом кількість госпіталізацій дітей в США з Covid-19 різко зросла з тих пір, як «Дельта»-варіант коронавірусу став переважаючим, проте нове дослідження показує, що припущення про більшу небезпеку і викликання більш важкої форми захворювання, необгрунтовані.

Раніше педіатр із британського Інституту дитячого здоров'я UCL Теренс Стівенсон заявив, що приблизно кожна сьома дитина відчуває постійні симптоми коронавірусу через три місяці після одужання.

У той же час львівські медики рятують п’ятирічну дівчинку, в якої діагностували коронавірус. У дитини легені уражені на 80%.