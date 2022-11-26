Обстріл житлових будинків у Дніпрі: що відомо на цей час (фото)
Під завалами можуть знаходитись люди
Через ракетний удар по приватному сектору в Дніпрі постраждали 13 людей. Про це повідомив очільник місцевої ОВА Резніченко.
«До лікарів звернулися уже 13 людей, які постраждали через ракетний удар по Дніпру. Четверо у лікарні. Серед них 17-річний юнак», – йдеться в повідомленні.
На місці прильотів працюють усі служби. Рятувальники розбирають завали. Є ймовірність, що там може знаходитися людина.
Нагадаємо, у Дніпрі 26 листопада було чутно вибух. Після чого в місті та області оголосили повітряну тривогу.
Місцева влада повідомила про сім частково зруйнованих приватних будинків і постраждалу жінку, яку витягли з-під завалів. Вибух спричинив пожежу.
За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох ТП.
Росія під час повітряної тривоги 17 листопада завдала ракетного удару по Дніпру.
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