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Обстріл житлових будинків у Дніпрі: що відомо на цей час (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обстріл житлових будинків у Дніпрі: що відомо на цей час (фото)
На місці прильотів працюють усі служби
Валентин Резніченко/Telegram

Під завалами можуть знаходитись люди

Через ракетний удар по приватному сектору в Дніпрі постраждали 13 людей. Про це повідомив очільник місцевої ОВА Резніченко.

«До лікарів звернулися уже 13 людей, які постраждали через ракетний удар по Дніпру. Четверо у лікарні. Серед них 17-річний юнак», – йдеться в повідомленні.

На місці прильотів працюють усі служби. Рятувальники розбирають завали. Є ймовірність, що там може знаходитися людина.

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Обстріл житлових будинків у Дніпрі: що відомо на цей час (фото) фото 2

Нагадаємо, у Дніпрі 26 листопада було чутно вибух. Після чого в місті та області оголосили повітряну тривогу

Місцева влада повідомила про сім частково зруйнованих приватних будинків і постраждалу жінку, яку витягли з-під завалів. Вибух спричинив пожежу. 

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За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох ТП.

Росія під час повітряної тривоги 17 листопада завдала ракетного удару по Дніпру

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 26 листопада
Теги: росія окупанти війна Дніпро Україна

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