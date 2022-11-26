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Вибух та пожежа в Дніпрі: стали відомі перші подробиці обстрілу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вибух та пожежа в Дніпрі: стали відомі перші подробиці обстрілу
Після вибухів у небо піднявся густий дим
фото з відкритих джерел

Відомо про сім частково зруйнованих приватних будинків

Опівдні 26 листопада у Дніпрі пролунали вибухи. Начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив про наслідки атаки.

«На зараз відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, постраждала жінка. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні», – написав Резніченко.

Нагадаємо, у Дніпрі 26 листопада було чутно вибух. Після чого в місті та області оголосили повітряну тривогу

Нагадаємо, Росія під час повітряної тривоги 17 листопада завдала ракетного удару по Дніпру

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 26 листопада
Теги: вибух жінка пожежа росія

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