Вибух та пожежа в Дніпрі: стали відомі перші подробиці обстрілу

Після вибухів у небо піднявся густий дим

Відомо про сім частково зруйнованих приватних будинків

Опівдні 26 листопада у Дніпрі пролунали вибухи. Начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив про наслідки атаки.

«На зараз відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, постраждала жінка. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні», – написав Резніченко.

Нагадаємо, у Дніпрі 26 листопада було чутно вибух. Після чого в місті та області оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, Росія під час повітряної тривоги 17 листопада завдала ракетного удару по Дніпру.