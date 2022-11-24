ЗСУ накрили близько 10 цілей окупантів на лівому березі Дніпра – Арестович

Збройні сили України відповіли рашистам на обстріли Херсона

Українські ракетні системи залпового вогню Himars відпрацювали близько 10 цілей на лівому березі Херсонської області. Таку заяву зробив радник Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі «Фейгін LIVE».

«Вчора (22 листопада – «Главком») було завдано масованого удару по цілях на лівому березі. Працювали Himars, близько 10 цілей були відпрацьовані... Himars не промахуються, ми ще підраховуємо результати, але підозрюю, що там стало дуже погано. І це зокрема відповідь за обстріл Херсона, серед іншого, серед планової роботи», – наголосив він.

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До слова, Володимир Зеленський виступив на екстреному засіданні Радбезу ООН. Президент України запросив термінове засідання Радбезу ООН через сьогоднішні ракетні удари. Зеленський наголосив, що Київ чекає рішучої реакції світу на терор, який здійснює Росія. Усі, хто підтримують статут ООН, повинні відреагувати на дії Кремля. Радбез має захистити українців та інші народи, які страждають від російської агресії.