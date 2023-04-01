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Ракетний удар по Запоріжжю, масований обстріл Херсонщини: яка ситуація в регіонах

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетний удар по Запоріжжю, масований обстріл Херсонщини: яка ситуація в регіонах
У Запоріжжі в результаті ракетного удару пошкоджено 55 приватних будинків
фото: Анатолій Куртєв/Facebook

Окупанти атакують Україну ракетами та б'ють із важкої артилерії

Минулої доби російські окупанти обстрілювали північні області України, а також південь і схід. Про ситуацію в регіонах станом на 9:00 1 квітня повідомляють обласні державні адміністрації.

Чернігівщина

За добу – три обстріли, Новгород-Сіверський район, із артилерії. Зафіксовано 44 вибухи. Є пошкодження трьох приватних будинків. Без втрат.

Сумщина

У ніч на 1 квітня ствольної артилерії – обстріл Середино-Будської територіальної громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли території чотирьох громад Сумщини: Зноб-Новгородської, Білопільської, Хотінської, Есманської. Хотінська громада: росіяни били з артилерії з артилерії – 25 прильотів. Внаслідок одного із обстрілів отримав поранення мешканець Сумського району.

Запорізька область

Учора вдень ворожа ракета влучила на територію одного з цвинтарів Запоріжжя. Вибуховою хвилею пошкоджень зазнали 55 навколишніх будинки приватного сектору. Легкі ушкодження отримали дві людини.

Вчора внаслідок авіаційного удару по м. Оріхів двома ракетами по території РЕМу два цивільних працівники отримали поранення, один у важкому стані. Пошкоджена двоповерхова адміністративна будівля та допоміжні господарчі споруди, також частково зруйновані бокси з автомобільною технікою, знищена автомобільна техніка, яка зберігалася на відкритих майданчиках.

Протягом минулої доби ворог здійснив 104 обстріли 19 населених пунктів: Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївка, Чарівне, Гуляйпільське, Залізничне, Новояковлівка, Новоданилівка, Білогір'я, Ольгівське, Святопетрівка, Староукраїнка, Затишшя, Полтавка, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки, Плавні. Надійшло 46 повідомлень про руйнування.

Дніпропетровщина

Учора за день ворог двічі вдарив по Марганецькій громаді Нікопольського району, вдарив з важкої артилерії та з БПЛА. Без жертв і постраждалих. У Марганці пошкоджено соціальна установа, авто та господарські споруди.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Бочкове і Бударки. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення: Кам’янка, Фиголівка, Масютівка, Синьківка, Крохмальне. За минулу добу постраждалих внаслідок ворожих обстрілів не виявлено.

Луганщина

Минулої доби противник спробував вести наступальні дії не тільки в Білогорівці, а й неподалік Макіївки, Кремінної, Червонопопівки, Діброви та в районі Серебрянського лісництва. Минулої доби обстрілів з боку противника зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення. Це, зокрема, Новоселівське, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка. У Старобільському районі окупанти розшукують 50 військовослужбовців рф, які дезертирували з підрозділів та військових частин.

Донеччина

За минулу добу – двоє загиблих, троє поранених. Протягом доби ворог здійснив авіаудари (тип ракет не встановлено), ЗРК С-300, авіаудар НКРС, обстрілював населені пункти області з РСЗВ «Град», артилерії, танків. Обстріляні: Авдіївка, Дружківка, смт Велика Новосілка, с. Времівка, с. Карлівка. Під час одного з обстрілів Авдіївки загинула п’ятимісячна дитина та його бабуся, мама і тато поранені.

Херсонщина

За минулу добу противник здійснив 54 обстріли, випустивши 439 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, «Градів» та артилерії. Місто Херсон ворог обстріляв пять разів. 27 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки. Три людини загинули, двоє дістали поранення.

У селі Посад-Покровське на російській міні підірвалися троє людей. Це електромонтери, що працювали над відновленням електромереж. За попередньою інформацією, двоє чоловіків віком 50 та 45 років загинули, а один – дістав важкі поранення. Медики борються за життя постраждалого.

Під обстріл потрапили люди, котрі намагалися дістатися Херсона на човні. Вони пливли з дач, що на лівому березі Дніпра. Попередньо поранені двоє людей. З деокупованої території області евакуйовано 91 особу.

Теги: війна окупанти обстріл Україна

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