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Окупанти накрили Херсонщину масованим вогнем, є жертви

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти накрили Херсонщину масованим вогнем, є жертви
Херсонщина перебувала під вогнем «Градів»
фото ілюстративне

Ворожі снаряди влучили у житлові квартали Херсон

За минулу добу російські окупанти 54 рази обстріляли Херсонщину, випустивши 439 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, «Градів» та артилерії. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Місто Херсон ворог обстріляв п’ять разів. 27 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки», – розповів він.

За даними Прокудіна, є жертви серед цивільного населення: три людини загинули, дві - дістали поранення.

Голова Херсонської ОВА також повідомив, що за добу з деокупованої території області евакуйовано 91 особу.

Нагадаємо, триває 402-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито 70 атак противника на зазначених напрямках. Найінтенсивніші бої тривають за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли населених пунктів.

Теги: Херсон обстріл Херсонщина росія окупанти війна

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