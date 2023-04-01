Вбивство малюка в Авдіївці: прокуратура відкрила провадження (фото)

Снаряд влучив у приватний будинок, в якому проживала родина

У результаті ворожого обстрілу загинули 69-річна жінка та її п’ятимісячний онук

За фактом вбивства російськими окупантами п’ятимісячного немовляти та його бабусі в Авдіївці прокуратура розпочала кримінальне провадження. Про це повідомляє Офіс генерального прокуратура України.

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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, ввечері 31 березня 2023 року окупаційні війська РФ здійснили артилерійський обстріл Авдіївки. Снаряд влучив у приватний будинок, в якому проживала родина. У полум'ї, що охопило оселю, загинули 69-річна жінка та її п’ятимісячний онук.

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фото: Донецька обласна прокуратура

фото: Донецька обласна прокуратура

За попередніми даними, поранень також зазнали мати й батько малюка, які знаходились на подвір’ї. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

На місці працюють правоохоронці та рятувальники.

Прокурори продовжують вживати всі належні та можливі заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Раніше стало відомо, що 31 березня російські загарбники обстріляли Авдіївку з артилерії, серед загиблих п'ятимісячне немовля.