Удар по Кременчуку: 40 зниклих безвісти, десятки людей у тяжкому стані

У Кременчуці надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення рідних

На даний час відомо про 13 загиблих, тіла яких дістали з-під завалів торгового центру у Кременчуці

Правоохоронці отримали понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їх рідних після ракетного удару окупантів по Кременчуку. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Наразі рятувальники продовжують розбирати уламки торговельного центру. Робота ускладнена через пожежу, тривають заходи з її локалізації.

На даний момент відомо про 14 загиблих, за медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані.

«Наразі вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їх рідних», – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними.

Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово–розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х–22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту– 22 М3 .

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