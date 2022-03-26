  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Ворожа артилерія обстріляла село на Житомирщині (фото)

    На місці артилерійського обстрілу працюють рядувальники - Ворожа артилерія обстріляла село на Житомирщині (фото)
    На місці артилерійського обстрілу працюють рядувальники
    Фото: ДСНС

    Внаслідок удару по Коростенському району загиблих нема

    Житлові будинки та господарські споруди зруйновано унаслідок учорашнього артилерійського удару ворога по одному з населених пунктів у Коростенському районі Житомирської області. Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    Знищено 1 житловий будинок, частково пошкоджено 4 житлові будинки і 2 господарські будівлі. “Для гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 6 рятувальників та 1 од. техніки ДСНС”, – йдеться в повідомленні.

    Загиблих і травмованих немає.

    Нагадаємо, що 24 березня близько 9:00 внаслідок ракетних ударів було пошкоджено будівлю ліцею, котельню та будинок культури у селі Кирдани Коростенського району.

    Раніше, 20 березня окупанти здійснили авіаудар по населених пунктах Коростенського району на Житомирщині. Відомо про трьох травмованих.

    Перед цим на Житомирщині російські військові з гелікоптера вщент зруйнували село Привар.

    Теги: росія окупанти ДСНС війна військові Україна Житомирщина село будинок окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ворожа артилерія обстріляла село на Житомирщині (фото)