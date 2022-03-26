Ворожа артилерія обстріляла село на Житомирщині (фото)

Внаслідок удару по Коростенському району загиблих нема

Житлові будинки та господарські споруди зруйновано унаслідок учорашнього артилерійського удару ворога по одному з населених пунктів у Коростенському районі Житомирської області. Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Знищено 1 житловий будинок, частково пошкоджено 4 житлові будинки і 2 господарські будівлі. “Для гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 6 рятувальників та 1 од. техніки ДСНС”, – йдеться в повідомленні.

Загиблих і травмованих немає.

Нагадаємо, що 24 березня близько 9:00 внаслідок ракетних ударів було пошкоджено будівлю ліцею, котельню та будинок культури у селі Кирдани Коростенського району.

Раніше, 20 березня окупанти здійснили авіаудар по населених пунктах Коростенського району на Житомирщині. Відомо про трьох травмованих.

Перед цим на Житомирщині російські військові з гелікоптера вщент зруйнували село Привар.