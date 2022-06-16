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    Події в Україні

    Ракетний удар по Дніпропетровщині: зруйновано будівельне підприємство

    Окупанти випустили ракети по Дніпропетровщині - Ракетний удар по Дніпропетровщині: зруйновано будівельне підприємство
    Окупанти випустили ракети по Дніпропетровщині
    фото ілюстративне

    У Новомосковському районі сталися два вибухи

    Через ракетні удари у Новомосковському районі Дніпропетровської області зруйновано будівельне підприємство. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області.

    «Ворожі ракети вдарили по Новомосковському району. Пролунали два вибухи. Зруйновано будівельне підприємство. Знищена будівля виробництва. Сталася пожежа. На місці працюють вогнеборці», – йдеться в повідомленні.

    Рятувальники розбирають завали.

    Попередньо, з людей ніхто не постраждав.

    Як повідомлялося, російські військові 15 червня відкрили вогонь з реактивної системи залпового вогню «Ураган» по двох населених пунктах Дніпропетровської області.

    Вранці 15 червня повідомлялося про удар по Апостоловому, місто засипане касетними боєприпасами

    Напередодні окупанти двічі за день обстріляли село на Дніпропетровщині.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Дніпропетровщині: зруйновано будівельне підприємство