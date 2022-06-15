Окупанти вдарили «Ураганами» по Дніпропетровщині

На щастя, люди не постраждали

Російські військові 15 червня відкрили вогонь з реактивної системи залпового вогню «Ураган» по двох населених пунктах Дніпропетровської області. Під прицілом ворога опинилися Зеленодольськ і Апостолове. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Він заявив, що у Зеленодольську поцілили по житлових кварталах – пошкоджені кілька багатоповерхівок. Попередньо, люди не постраждали.

«Місця обстрілів біля будинків засіяні касетними боєприпасами. Працюють піротехніки», – сказав Резніченко.

Голова ОВА додав, у Апостоловому – займання у лісосмузі. Рятувальники приборкують полум’я.

Як відомо, вранці повідомлялося про удар по Апостоловому: місто засипане касетними боєприпасами

Нагадаємо, напередодні окупанти двічі за день обстріляли село на Дніпропетровщині.

Також 13 червня відбувся обстріл Зеленодольська з «Ураганів»: з’явилися фото наслідків.

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