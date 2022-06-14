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    Події в Україні

    Окупанти двічі за день обстріляли село на Дніпропетровщині

    Окупанти били зі ствольної артилерії по відкритій місцевості - Окупанти двічі за день обстріляли село на Дніпропетровщині
    Окупанти били зі ствольної артилерії по відкритій місцевості
    фото: Валентин Резніченко/Telegram

    Між Зеленодольськом і Малою Костромкою впали снаряди від ствольної артилерії

    14 червня російські війська двічі обстріляли село Мала Костромка у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Про це на брифінгу повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко, передає «Суспільне».

    За його словами, окупанти били зі ствольної артилерії по відкритій місцевості.

    Інформації про загиблих і поранених наразі немає.

    Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук розповів у Telegram, що 14 червня російські війська обстрілювали прикордонні території Великої Костромки. Між Зеленодольськом і Малою Костромкою впали снаряди від ствольної артилерії.

    Загиблих та поранених немає, підтвердив Лукашук.

    Як повідомлялося, у ніч на 14 червня ворог обстріляв два райони Дніпропетровської області – Криворізький та Синельниківський. Ударив з «Ураганів» по Апостолівській і Покровській громадах.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Окупанти двічі за день обстріляли село на Дніпропетровщині