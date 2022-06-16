Понад 40 держав допомагають Україні у сфері оборони

Блінкен також нагадав, що Сполучені Штати та інші держави ввели потужні санкції проти Росії

Оборонну допомогу Україні надають понад 40 країн. Про це йдеться в заяві державного секретаря Ентоні Блінкена.

«Допомога у сфері безпеки з боку США, а також понад 40 союзників і партнерів продовжують посилювати позиції України щодо захисту її незалежності, суверенітету й територіальної цілісності», – наголошується в заяві.

Блінкен також нагадав, що Сполучені Штати та інші держави ввели потужні санкції проти Росії, посилили стримування й оборону НАТО на східному фланзі й надали «історичний рівень військової та іншої допомоги Україні», яка мужньо захищає свою територію і свободу.

Нагадаємо, 15 червня Білий дім оголосив про нову військову допомогу Україні на суму приблизно $1 млрд, включно із протикорабельними ракетними системами, артилерійськими ракетами та снарядами для гаубиць.

Також Україна отримає від Німеччини реактивні системи залпового вогню – офіційно.

Як відомо, у Брюсселі 15 червня стартувала зустріч начальників штабів та міністрів оборони з усього світу, де обговорять військову допомогу Україні. На зустрічі присутні очільник Міноборони України Олексій Рєзніков, а також пані посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

Нагадаємо, стало відомо, яку зброю Україна вже отримала від США.

Із початку путінської війни проти України, президент Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки Україні.