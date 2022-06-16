Окупанти вивели в море з Севастополя більшість носіїв ракет «Калібр»

Із 14 носіїв крилатих ракет типу «Калібр» у море виведено дев’ять носіїв

З Севастополя виведені в море дев’ять із 14 носіїв крилатих ракет типу «Калібр», один носій залишається на ремонті, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Так, біля Курячої пристані у Севастопольській бухті пришвартовано вісім кораблів, з них сім кораблів Чорноморського флоту Росії, а також «Славутич» – український середній розвідувальний корабель, корабель управління. Він був захоплений Росією у лютому-березні 2014 року під час анексії Криму. Бортовий номер «Славутича» – U510 – зафарбований вже кілька років.

Другий ліворуч – фрегат проекту 11356Р «Буревісник». У складі Чорноморського флоту три такі фрегати: «Адмірал Григорович» (бортовий номер 494), «Адмірал Ессен» (490) та «Адмірал Макаров» (499). З початку повномасштабного військового вторгнення армії Росії в Україну бортові номери всіх кораблів були зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

Третій ліворуч – малий ракетний корабель проекту 21631 Буян-М. На Чорноморському флоті чотири такі кораблі: «Вишній Волочок» (бортовий номер 609), «Орехово-Зуєво» (626), «Інгушетія» (630) та «Грайворон» (600).

У Південній бухті, яка є найбільшим відгалуженням Севастопольської бухти, пришвартовані два підводні човни проєкту 636.3 «Варшав’янка». Загалом у складі Чорноморського флоту Росії шість підводних човнів цього проєкту: Б-261 «Новоросійськ», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старий Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» та Б-271 «Колпіно».

Також після модернізації крилаті ракети типу «Калібр» може нести підводний човен «Алроса», але він знову повернувся в ремонт після початку ходових випробувань.

Таким чином, із 14 носіїв крилатих ракет типу «Калібр» у море виведено дев’ять носіїв, чотири перебувають у бухтах та один у ремонті.

Раніше повідомлялося, що Росія має напоготові у морі 40 крилатих ракет, а також у готовності один великий десантний корабель.

Головне управління розвідки України заявляє про настання дефіциту високоточних крилатих ракет, які використовуються країною-окупантом для обстрілів України.