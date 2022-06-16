Росіяни завдали ракетних ударів по Донецькій області, є поранені
Унаслідок ударів дві людини поранені
Унаслідок ударів дві людини поранені, зруйновані і пошкоджені щонайменше 14 приватних житлових будинків, метеостанція, ферма – там загинули близько трьох десятків тварин.
«Росіяни чітко дотримуються своєї тактики випаленої землі. Б'ють по цивільних об'єктах, тероризують людей», – написав він.
Нагадаємо, ввечері 15 червня два російських гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова на Сумщині. Від потрапляння у житловий будинок одна людина загинула. Також були пошкоджені об’єкти інфраструктури.