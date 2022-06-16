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    Події в Україні

    Росіяни завдали ракетних ударів по Донецькій області, є поранені

    Унаслідок ударів зруйновані і пошкоджені щонайменше 14 приватних житлових будинків - Росіяни завдали ракетних ударів по Донецькій області, є поранені
    Унаслідок ударів зруйновані і пошкоджені щонайменше 14 приватних житлових будинків
    фото: Донецька ОВА

    Унаслідок ударів дві людини поранені

    Російські війська завдали ракетних ударів по місту Покровськ і селищу Гришине Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Facebook.

    Унаслідок ударів дві людини поранені, зруйновані і пошкоджені щонайменше 14 приватних житлових будинків, метеостанція, ферма – там загинули близько трьох десятків тварин.

    «Росіяни чітко дотримуються своєї тактики випаленої землі. Б'ють по цивільних об'єктах, тероризують людей», – написав він.

    Нагадаємо, ввечері 15 червня два російських гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова на Сумщині. Від потрапляння у житловий будинок одна людина загинула. Також були пошкоджені об’єкти інфраструктури.

    Теги: росія окупанти війна Україна будинок Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    Росіяни завдали ракетних ударів по Донецькій області, є поранені