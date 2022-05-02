Ракетний удар по Одесі: рятувальники ліквідовують наслідки

Внаслідок ракетного удару по житловій будівлі загинув 15-річний хлопець

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Одесі. Відповідне відео ДСНС України оприлюднило на своїй сторінці у Facebook.

«Знову загибель, і знову дитина. Скільки ще українських дітей треба вбити тим подобам людей, щоб захлинутися власною кров’ю? Пожежі та зруйновані будівлі - ось вони, наслідки «русского міра»…», – емоційно прокоментували відео рятувальники.

Нагадаємо, російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Вони влучили по інфраструктурних об'єктах й релігійній споруді.

Внаслідок ракетного удару по житловій будівлі загинув 15-річний хлопець, неповнолітня дівчина потрапила до лікарні. З трьома людьми працюють психологи. Всього в будівлі, в яку влучила ракета, було п'ятеро людей.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та дах релігійної споруди, розташованої поруч.