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    Події в Україні

    Ракетний удар по Одесі: рятувальники ліквідовують наслідки

    Рятувальники гасять пожежу після ракетного удару по Одесі - Ракетний удар по Одесі: рятувальники ліквідовують наслідки
    Рятувальники гасять пожежу після ракетного удару по Одесі
    фото: скріншот із відео

    Внаслідок ракетного удару по житловій будівлі загинув 15-річний хлопець

    Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Одесі. Відповідне відео ДСНС України оприлюднило на своїй сторінці у Facebook.

    «Знову загибель, і знову дитина. Скільки ще українських дітей треба вбити тим подобам людей, щоб захлинутися власною кров’ю? Пожежі та зруйновані будівлі - ось вони, наслідки «русского міра»…», – емоційно прокоментували відео рятувальники.

    Нагадаємо, російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Вони влучили по інфраструктурних об'єктах й релігійній споруді.

    Внаслідок ракетного удару по житловій будівлі загинув 15-річний хлопець, неповнолітня дівчина потрапила до лікарні. З трьома людьми працюють психологи. Всього в будівлі, в яку влучила ракета, було п'ятеро людей.

    Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та дах релігійної споруди, розташованої поруч.

    Теги: росія окупанти ДСНС війна УДАР рятувальники Україна Facebook окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Одесі: рятувальники ліквідовують наслідки