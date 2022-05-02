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    Ракети рашистів влучили в об'єкт інфраструктури та пошкодили релігійну споруду в Одесі

    Ракети рашистів влучили в об'єкт інфраструктури та пошкодили релігійну споруду в Одесі

    Є загиблі та поранені, повідомив голова Одеської обладміністрації

    Російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Вони влучили по інфраструктурним об'єктам й релігійній споруді.

    Згідно з даними оперативного командування «Південь», внаслідок обстрілу були пошкоджені інфраструктурні об'єкти міста та одна з релігійних споруд.

    Є загиблі та поранені, повідомив голова Одеської обладміністрації Максим Марченко.

    «Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі!» – заявив після ракетного удару по місто голова ОВА.

    Нагадаємо, «Главком» писав про те, що в Одесі, 2 травня, пролунав гучний вибух.

    Раніше рашисти знову обстріляли міст через Дністровський лиман.

    Як повідомили у пресслужбі Одеської військової адміністрації, напередодні ракетного удару та після нього повітряної тривоги у регіоні не оголошували. За даними пресслужби ОК «Південь», в Одеську область війська РФ випустили три ракети.

    28 квітня на Одещині Росія вдруге вдарила по мосту через Дністровський лиман. Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман розташований у районі Затоки.

    Як відомо, в Одесі російські військові влучили в аеропорт.

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    Теги: вибух росія окупанти Одеса війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Ракети рашистів влучили в об'єкт інфраструктури та пошкодили релігійну споруду в Одесі