В Одесі прогримів вибух

Перед вибухом у місті лунала повітряна тривога.

Подробиці вибуху не уточнюються

В Одесі був чутний потужний вибух. Очевидці повідомляють про хмару диму, пише «Суспільне. Одеса».

Подробиці вибуху не уточнюються. Відомо, що перед цим у місті лунала повітряна тривога.

Нагадаємо, що рашисти знову обстріляли міст через Дністровський лиман.

Як повідомили у пресслужбі Одеської військової адміністрації, напередодні ракетного удару та після нього повітряної тривоги у регіоні не оголошували. За даними пресслужби ОК «Південь», в Одеську область війська РФ випустили три ракети.

Нагадаємо, 28 квітня на Одещині Росія вдруге вдарила по мосту через Дністровський лиман. Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман розташований у районі Затоки.

Як відомо, в Одесі російські військові влучили в аеропорт.

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