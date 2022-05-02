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    В Одесі прогримів вибух

    Перед вибухом у місті лунала повітряна тривога. - В Одесі прогримів вибух
    Перед вибухом у місті лунала повітряна тривога.
    фото: Суспільне. Одеса

    Подробиці вибуху не уточнюються

    В Одесі був чутний потужний вибух. Очевидці повідомляють про хмару диму, пише «Суспільне. Одеса».

    Подробиці вибуху не уточнюються. Відомо, що перед цим у місті лунала повітряна тривога.

    Нагадаємо, що рашисти знову обстріляли міст через Дністровський лиман.

    Як повідомили у пресслужбі Одеської військової адміністрації, напередодні ракетного удару та після нього повітряної тривоги у регіоні не оголошували. За даними пресслужби ОК «Південь», в Одеську область війська РФ випустили три ракети.

    Нагадаємо, 28 квітня на Одещині Росія вдруге вдарила по мосту через Дністровський лиман. Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман розташований у районі Затоки.

    Як відомо, в Одесі російські військові влучили в аеропорт.

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    Теги: вибух росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    В Одесі прогримів вибух