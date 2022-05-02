Секретар РНБО розповів, коли Україна піде в наступ на армію Росії

Данілов запевняє, що переломний момент у війні все ж настане

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, коли може настати переломний момент у війні і Україна зможе піти в наступ. Про це Данілов сказав в ефірі телемарафону.

«Це не просте питання. Я не відношуся до тих людей, які кажуть, що війна закінчиться в квітні або за тиждень. Війна – це дуже складна справа. Ми на сьогодні маємо ленд-ліз від США. Ми на сьогодні маємо вже доволі якісне постачання військової допомоги для нашої країни», – зазначив Данілов.

Водночас, за його словами, українські захисники мають навчитися працювати з цим сучасним озброєнням.

«Нашим хлопцям, нашим військовим треба ще навчитися користуватися тими речами, які ми отримали. Для нас це нова зброя. Але ми дуже швидко навчаємося. Наші хлопці дуже швидко проходять всі ці курси, які потрібні для новітньої зброї», – зазначив секретар РНБО.

Тому Данілов запевняє, що переломний момент у війні все ж настане.

«Перелом буде обов’язково. Але я не можу сказати, що він вже відбувся. Але він відбудеться обов’язково з урахуванням тієї допомоги, яку надають нам наші партнери. Ну, і звичайно, на першому місці – наші Збройні Сили. Ті хлопці й дівчата, які міцні, яких немає в жодній країні світу, тому що це наша земля і ми їх захищаємо до останньої краплі. Це було доведено, починаючи від 24 лютого цього року», – сказав Данілов.

Нагадаємо, що після провалу повномасштабного наступу, який мав завершитися, зокрема, взяттям Києва, Росія перейшла до так званого плану «Б» - захоплення території українського Донбасу до 9 травня, аби «подарувати» росіянам цю «перемогу» на їхнє головне свято – День перемоги.

Втім, голова МЗС Росії Сергій Лавров у інтерв’ю італійським ЗМ визнав, що «штучно підганяти» військових під цю дату Кремль не планує.