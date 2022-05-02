Обстріл Одеси: ракета рашистів знесла дах у церкві Московського патріархату

Деталі про обстріл в ефірі національного телемарафону розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

«У церкві Московського патріархату знесло дах після атаки рашистів. На превеликий жаль в Одесі маємо загиблих і поранених. Це, мабуть, помста за 2 травня», – зазначив політик.

Він зазначив, що мотиви росіян складно зрозуміти. Адже вони завжди казали, що люблять Одесу, бо це для них «рідне» місто.

Нагадаємо, російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Вони влучили по інфраструктурним об'єктам й релігійній споруді. Наразі відомо, що є загиблі та поранені люди.

Раніше слідчі затримали соратників Киви, які мали дестабілізувати ситуацію на Одещині. Перевіряється причетність всіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року.

Також ми розповідали, як ДБР зірвало плани Росії дестабілізувати ситуацію в Одесі.