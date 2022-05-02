Обстріл Одеси: ракета рашистів знесла дах у церкві Московського патріархату
Секретар РНБО розповів про наслідки удару росіян по Одесі
Російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Ворожа ракета влучила у тих, хто підтримує державу-агресорку, – церкву Московського патріархату.
Деталі про обстріл в ефірі національного телемарафону розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. «У церкві Московського патріархату знесло дах після атаки рашистів. На превеликий жаль в Одесі маємо загиблих і поранених. Це, мабуть, помста за 2 травня», – зазначив політик. Він зазначив, що мотиви росіян складно зрозуміти. Адже вони завжди казали, що люблять Одесу, бо це для них «рідне» місто. Нагадаємо, російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Вони влучили по інфраструктурним об'єктам й релігійній споруді. Наразі відомо, що є загиблі та поранені люди. Також ми розповідали, як ДБР зірвало плани Росії дестабілізувати ситуацію в Одесі.
Деталі про обстріл в ефірі національного телемарафону розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
«У церкві Московського патріархату знесло дах після атаки рашистів. На превеликий жаль в Одесі маємо загиблих і поранених. Це, мабуть, помста за 2 травня», – зазначив політик.
Він зазначив, що мотиви росіян складно зрозуміти. Адже вони завжди казали, що люблять Одесу, бо це для них «рідне» місто.
Нагадаємо, російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Вони влучили по інфраструктурним об'єктам й релігійній споруді. Наразі відомо, що є загиблі та поранені люди.
Також ми розповідали, як ДБР зірвало плани Росії дестабілізувати ситуацію в Одесі.