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    Події в Україні

    Закарпатський легіон показав, як воює із трембітами: феєричне відео

    Закарпатці воюють не лише зі стінгерами, а й з трембітами - Закарпатський легіон показав, як воює із трембітами: феєричне відео
    Закарпатці воюють не лише зі стінгерами, а й з трембітами
    фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада/Facebook

    Вояки підбадьорюють українців мотиваційними роликами

    Українські вояки не лише знищують ворогів, а й знаходять час підбадьорювати українців, знімаючи мотиваційні відео. Так, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада показала, що разом із новою ефективною зброєю протистояти орді їм допомагає і традиційний музичний інструмент горян – трембіта.

    «Стінгер, бартка і трембіта – феєричне відео від 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади!», – ідеться у підписі до відео.

    Нагадаємо, на Харківщині українські військові сили знищили ворожу техніку та бліндаж російських окупантів. Втрати серед особового складу російських окупантів – уточнюються.

    Раніше ЗСУ знищили два російські катери біля острова Зміїний (відео).

    Теги: росія окупанти війна трембіта Україна окупація час #stoprussia
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    Закарпатський легіон показав, як воює із трембітами: феєричне відео