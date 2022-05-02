Закарпатський легіон показав, як воює із трембітами: феєричне відео

Закарпатці воюють не лише зі стінгерами, а й з трембітами

Вояки підбадьорюють українців мотиваційними роликами

Українські вояки не лише знищують ворогів, а й знаходять час підбадьорювати українців, знімаючи мотиваційні відео. Так, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада показала, що разом із новою ефективною зброєю протистояти орді їм допомагає і традиційний музичний інструмент горян – трембіта.

«Стінгер, бартка і трембіта – феєричне відео від 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади!», – ідеться у підписі до відео.

Нагадаємо, на Харківщині українські військові сили знищили ворожу техніку та бліндаж російських окупантів. Втрати серед особового складу російських окупантів – уточнюються.

Раніше ЗСУ знищили два російські катери біля острова Зміїний (відео).