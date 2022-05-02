68-й день самознищення Росії: звернення Зеленського (відео)

Зеленський підбив підсумки 68 дня війни

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 68 днів війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

«Завершується 68-й день нашої оборони. 68-й день самознищення Росії. Самознищення в усіх сенсах цього слова. Якщо колись у цієї держави й було те, що називається репутацією, то зараз Росія щодня робить такі речі, які просто виключають будь-яку адекватність», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що найближчим часом Україна очікує на новий санкційний пакет від Євросоюзу.

«У цьому пакеті мають бути чіткі кроки для блокування доходів Росії від енергоресурсів. Щоб державі-терористу не передавали мільярд євро щодня за викопне паливо. Але також уже зараз варто готуватися до наступних санкційних кроків. У будь-якому разі доведеться блокувати всі експортно-імпортні операції з Росією. Бо без цього у Москві так і не зрозуміють, що міжнародне право та мир у Європі потрібно поважати», – підкреслив президент.

Зеленський нагадав слова Лаврова. Російський міністр дозволив собі висловлювання, мовляв, найбільше антисемітів є серед самих євреїв, і що Гітлер нібито мав єврейське походження.

Президент дивується, як взагалі таку заяву можна було зробити у переддень річниці перемоги над нацизмом. Найбільший дипломат Росії перекладає на євреїв провину за злочини нацистів.

Раніше Банкова відреагувала на антисемітські заяви Лаврова.Єрмак заявив, що таким чином росіяни намагаються виправдати свої звірства та мету повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, російського посла в Ізраїлі викликали в МЗС країни після того, як очільник російського МЗС Сергій Лавров висловився про єврейську кров у Гітлера. Лавров назвав євреїв «найзапеклішими антисемітами», чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю.

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