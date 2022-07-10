Ранкові обстріли Харкова: що постраждало (фото)

Рашистські ракети зруйнували у Харкові школу і знищили приватний будинок

Внаслідок нічого обстрілу Харкова є поранений

Рашисти обстріляли кілька районів Харкова сьогодні уночі, близько 3:30. Про це повідомляє Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.

За інформацією прокуратури, перша ракета влучила у школу. Навчальний заклад внаслідок у удару був зруйнований.

Друга ракета знищила приватний будинок. Поранення отримав 62-річний мешканець цього будинку.

Крім того, постраждав і дитячий санаторій, який розташований поруч із зруйнованим будинком.

Нагадаємо, напередодні після обстрілу Харкова: рятувальники визволили з-під завалів двох людей, песика та папугу.

Ракета влучила у житловий будинок, розташований в самому середмісті.

Сьогодні ж тривогу у Харкові оголосили о 3:12 ночі. Через кількадесят хвилин у місті пролунали вибухи.

Обстріли спровокували пожежі у кількох районах Харкова.