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    Події в Україні

    Ранкові обстріли Харкова: що постраждало (фото)

    Рашистські ракети зруйнували у Харкові школу і знищили приватний будинок&nbsp; - Ранкові обстріли Харкова: що постраждало (фото)
    Рашистські ракети зруйнували у Харкові школу і знищили приватний будинок 
    фото: Харківська обласна прокуратура

    Внаслідок нічого обстрілу Харкова є поранений

    Рашисти обстріляли кілька районів Харкова сьогодні уночі, близько 3:30. Про це повідомляє Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.

    За інформацією прокуратури, перша ракета влучила у школу. Навчальний заклад внаслідок у удару був зруйнований.

    Друга ракета знищила приватний будинок. Поранення отримав 62-річний мешканець цього будинку.

    Крім того, постраждав і дитячий санаторій, який розташований поруч із зруйнованим будинком.

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    Ранкові обстріли Харкова: що постраждало (фото)
    Ранкові обстріли Харкова: що постраждало (фото)
    Ранкові обстріли Харкова: що постраждало (фото)
    Ранкові обстріли Харкова: що постраждало (фото)
    Ранкові обстріли Харкова: що постраждало (фото)
    Ранкові обстріли Харкова: що постраждало (фото)

    Нагадаємо, напередодні після обстрілу Харкова: рятувальники визволили з-під завалів двох людей, песика та папугу.

    Ракета влучила у житловий будинок, розташований в самому середмісті.

    Сьогодні ж тривогу у Харкові оголосили о 3:12 ночі. Через кількадесят хвилин у місті пролунали вибухи.

    Обстріли спровокували пожежі у кількох районах Харкова.

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    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Ранкові обстріли Харкова: що постраждало (фото)