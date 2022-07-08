У Харкові та області чутні вибухи
Залишайтеся в укриттях
Увечері 8 липня мешканці Харківщини повідомили, що в області та самому обласному центрі – місті Харкові – лунають вибухи.
Перші повідомлення про імовірний обстріл надійшли приблизно о 21.40.
Офіційної інформації щодо ситуації наразі нема.
Нагадаємо, залишайтеся в укриттях до сигналу відбою тривоги!
Пам’ятайте, фотографувати та знімати на відео «прильоти», якщо такі є, заборонено.
Як відомо, минулої ночі окупанти вчинили обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео).
Також учора надвечір у Харкові прогриміли вибухи (відео).
До слова, днями рашисти гатили по Харкову: під вогнем навіть ті райони, в які раніше не прилітало.