У Харкові та області чутні вибухи

Окупанти щодня гатять по місту-Герою та регіону

Залишайтеся в укриттях

Увечері 8 липня мешканці Харківщини повідомили, що в області та самому обласному центрі – місті Харкові – лунають вибухи.

Перші повідомлення про імовірний обстріл надійшли приблизно о 21.40.

Офіційної інформації щодо ситуації наразі нема.

Нагадаємо, залишайтеся в укриттях до сигналу відбою тривоги!

Пам’ятайте, фотографувати та знімати на відео «прильоти», якщо такі є, заборонено.

Як відомо, минулої ночі окупанти вчинили обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео).

Також учора надвечір у Харкові прогриміли вибухи (відео).

До слова, днями рашисти гатили по Харкову: під вогнем навіть ті райони, в які раніше не прилітало.

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