  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. У Харкові та області чутні вибухи
рус
    Події в Україні

    У Харкові та області чутні вибухи

    Окупанти щодня гатять по місту-Герою та регіону - У Харкові та області чутні вибухи
    Окупанти щодня гатять по місту-Герою та регіону
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Залишайтеся в укриттях

    Увечері 8 липня мешканці Харківщини повідомили, що в області та самому обласному центрі – місті Харкові – лунають вибухи.

    Перші повідомлення про імовірний обстріл надійшли приблизно о 21.40.

    Офіційної інформації щодо ситуації наразі нема.

    Нагадаємо, залишайтеся в укриттях до сигналу відбою тривоги!

    Пам’ятайте, фотографувати та знімати на відео «прильоти», якщо такі є, заборонено.

    Як відомо, минулої ночі окупанти вчинили обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео).

    Також учора надвечір у Харкові прогриміли вибухи (відео).

    До слова, днями рашисти гатили по Харкову: під вогнем навіть ті райони, в які раніше не прилітало.

    Читайте також:
    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Харкові та області чутні вибухи